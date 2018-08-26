صور.. حكاية سرقة بنك كشفت عن متلازمة ستوكهولهم لأول مرة

كتب هيثم سلامة

عادة ما يصيب الأفراد بقدر متفاوت تعاطف كبير مع الجناة، بل يتحول الأمر إلى أكثر من ذلك، وهو الدفاع عنه، ذلك ما يعرف بمتلازمة ستوكهولهم وهو ما رصده الأطباء النفسيون فى السويد عندما دافع بعض الرهائن عن خاطفيهم عند سرقة أحد البنوك منذ 45 عاماً عند سرقة أحد البنوك.



الرهائن بعد الأفراج عنهم

يؤرخ حساب السويد باللغة العربية، على تويتر، لتلك الواقعة التى حدثت فى 23 أغسطس 1973، فى الذكرى 45 لها منذ وقوعها، حيث قام مجموعة من المجرمين يتزعمهم شخص يدعى بان أولسون خلال سرقة بنك كريديت فى العاصمة السويدية ستوكهولهم واحتجزوا بعض العاملين فيه رهان لمدة 6 أيام.



المبنى قديما

مما أحدث جدلاً كبيرا فى الأوساط الطبية النفسية فى تلك الفترة، حيث تعاطف الرهائن مع خاطفيهم، وقيام البعض منهم بالدفاع عنهم خلال محاكمتهم على عكس من المفترض القيام به على المستوى الإنسانى وذلك ما عرف بعد ذلك بمتلازمة ستوكهولهم.



سيارات الشرطة خارج البنك



صورة حديثة للمبنى الذى شهد الواقعة

قوات الأمن حول المبنى خلال عملية الأحتجاز



