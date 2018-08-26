صور.. تعرف على البرنامج التدريبى لمعلمى العلوم الشرعية والعربية بأسوان

أسوان - صلاح المسن

ينظم الأزهر الشريف برنامج تدريبى يهدف لتنمية مهارات معلمى العلوم الشرعية والعربية بمحافظتى أسوان والبحر الأحمر استعدادا للعام الدراسى الجديد، ويقدم "اليوم السابع" أهم خمس معلومات عن البرنامج التدريبى والذى يستمر حتى 5 سبتمبر.

أولا: يستهدف البرنامج تدريب 140 من معلمى العلوم الشرعية والعربية بمحافظتى أسوان والبحر الأحمر اعتبارا من السبت 25 أغسطس 2018 وحتى 6/9/2018.

ثانيا: شهد اليوم الأول للبرنامج التدريبى حضور مكثف من قبل المتدربين للاستفادة من هذه البرامج فى تنمية مهاراتهم استعدادا للعام الدراسى الجديد.

ثالثا: التدريب على أيدى أساتذه متخصصون بكلية الدراسات الإسلامية بأسوان.

رابعا: يعقد البرنامج التدريبى فى كلية الدراسات الإسلامية بأسوان فى ضوء التنسيق بين جامعة اﻷزهر ممثلة فى كلية الدراسات الإسلامية بأسوان وبين منطقة أسوان الأزهرية.

خامسا: تم تجهيز قاعات التدريب للإطمئنان على مدى توافر أكبر قدر من عوامل الراحة للمتدربين والعمل على إيجاد الحلول لأى عائق يقابل المدربين والمتدربين.