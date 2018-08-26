صور .. بدء التسكين وإجراء الكشف الطبى على 1900 طالب بجامعة سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، إجراءات الكشف الطبى على 1900 طالب وطالبة من الطلاب القدامى للعام الجامعى الجديد 2018/2019 لبدء تسكينهم بالمدن الجامعية صباح اليوم، يرافقه أشرف القاضى أمين عام الجامعة، وسامية زايد مدير عام المدن الجامعية.

وقال رئيس الجامعة، أن المدينة الجامعية تشهد تطور ملحوظ فى البنية التحتية، يشمل عمل صيانة كاملة لجميع المرافق وتوصيل "كابل" رئيسى للانترنت يغطى كافة مبانى المدن الجامعية والمطاعم كخدمة للطلاب، موضحاً أن الدولة تقدم دعم كبير لطلاب المدن الجامعية يصل إلى 875 جنيه شهرياً من أصل 1225 جنيه القيمة الفعلية لتكلفة الطالب شهرياً.

وذكر أنه تم وضع عدة شروط خاصة بقبول الطلاب بالمدن الجامعية منها خلوه من فيروس (سى)، عدم تعاطيه للمخدرات بأنواعها، أدنى مسافة لبعد الطالب عن مقر كليته من 25- 30 كيلو متر.

وقالت سامية زايد أن الفترة الخاصة بتسكين الطالبات وإجراء الكشف الطبى من 26/8- 8/9/2018 والفترة الخاصة بالطلاب من 9/9 – 13/9/2018، وأشارت أن إجراءات التسكين تشمل الكشف الطبى على فيروس (سي) والكشف عن المخدرات.

جدير بالذكر أنه خلال الجولة تم اقتراح إنشاء صالة لياقة بدنية (جيم) بالقرب من مبنى "ج" لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والمجتمع السوهاجى ككل.

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الكشف الطبى على طلاب جامعة سوهاج



الكشف الطبى على طلاب جامعة سوهاج



الكشف الطبى على طلاب جامعة سوهاج



الكشف الطبى على طلاب جامعة سوهاج



الكشف الطبى على طلاب جامعة سوهاج



الكشف الطبى على طلاب جامعة سوهاج



الكشف الطبى على طلاب جامعة سوهاج



الكشف الطبى على طلاب جامعة سوهاج



الكشف الطبى على طلاب جامعة سوهاج



الكشف الطبى على طلاب جامعة سوهاج



الكشف الطبى على طلاب جامعة سوهاج



الكشف الطبى على طلاب جامعة سوهاج