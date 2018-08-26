صور.. الإسكان تسند أعمال تنفيذ حى لاتينى بالعلمين الجديدة لـ6شركات مقاولات

كتب أحمد حسن

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم بدء إسناد الأعمال لـ6 شركات مقاولات مصرية كبرى، لتنفيذ منطقة بطابع الإسكندرية القديمة، على طراز المدن الكلاسيكية، تحت مسمى "الحى اللاتينى"، بمدينة العلمين الجديدة، بنمط الطراز المعماري الروماني والإغريقي القديم، بمساحة حوالي 450 فدانا، وتضم حوالى 12 ألف وحدة سكنية، بجانب الخدمات المختلفة (التعليمية – الصحية – الدينية – التجارية اليومية – وغيرها).

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن متوسط عدد الأدوار بالمبانى التى سيتم تنفيذها فى "الحى اللاتينى"، (أرضي + 4 أدوار - أرضي + 7 أدوار).



الحى اللاتينى بمدينة العلمين الجديده (1)



الحى اللاتينى بمدينة العلمين الجديده (2)



الحى اللاتينى بمدينة العلمين الجديده (3)



الحى اللاتينى بمدينة العلمين الجديده (4)



الحى اللاتينى بمدينة العلمين الجديده (5)



الحى اللاتينى بمدينة العلمين الجديده (6)



الحى اللاتينى بمدينة العلمين الجديده (7)



الحى اللاتينى بمدينة العلمين الجديده (8)



الحى اللاتينى بمدينة العلمين الجديده (9)



الحى اللاتينى بمدينة العلمين الجديده (10)



الحى اللاتينى بمدينة العلمين الجديده (11)



الحى اللاتينى بمدينة العلمين الجديده (12)



الحى اللاتينى بمدينة العلمين الجديده (13)



الحى اللاتينى بمدينة العلمين الجديده (14)