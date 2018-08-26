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شطرا كوريا يتفقان على عقد مزيد من لقاءات لم شمل الأسر المشتته أكتوبر المقبل

الأحد، 26 أغسطس 2018 10:19 ص
شطرا كوريا يتفقان على عقد مزيد من لقاءات لم شمل الأسر المشتته أكتوبر المقبل رئيس كوريا الجنوبية ونظيره الشمالى
سول (أ ش أ)
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اتفق رئيسا منظمتى الصليب الأحمر لشطرى كوريا على إقامة فعالية أخرى لبرنامج لم شمل الأسر المشتتة، فى شهر أكتوبر المقبل كأقرب موعد.

ونقلت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، عن رئيس منظمة الصليب الأحمر الكورية الجنوبية، بارك كيونج-سو قوله إنه توصل إلى اتفاق مع نظيره الكورى الشمالى بارك يونج-إيل أثناء محادثاتهما على هامش فعالية لم شمل الأسر المفرقة فى الحرب الكورية (1950- 1953)، فى منتجع جبل كومكانج بكوريا الشمالية، مؤكدا أن الكوريتين توصلتا إلى تفاهم حول الحاجة الى عقد المزيد من اللقاءات الأسر المتفرقة خلال هذا العام.

وأضاف: "يتوفى نحو 3000- 4000 من أعضاء الأسر المشتتة سنويا، وفى خلال السنوات السبع إلى العشر المقبلة سيكون من الصعب إقامة برنامج لم شمل الأسر بالطريقة الحالية، مشيرا إلى أنه سيضع الأولوية القصوى لمسألة تنظيم برنامج لم شمل الأسر المتفرقة باعتباره عمل لفترة طويلة فى تقديم الدعم الإنسانى للشطر الشمالي.

وشارك نحو 600 كورى جنوبى من 160 أسرة فى جولتى برنامج لم شمل الأسر الأسبوع الماضى.

يُشار إلى أن برنامج لم شمل الأسر انعقد بعد عامين و10 أشهر من انقطاعه، وسط ذوبان الجليد فى العلاقات المشتركة بين الكوريتين فى شهر أبريل الماضى، حيث اتفق رئيسا الكوريتين على السعى لحل القضايا الإنسانية الناجمة عن عقود من الانقسام بين البلدين.

 


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