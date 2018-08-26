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الأحد، 26 أغسطس 2018 02:36 م
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شاهد.. هدايا الرئيس الفيتنامى شان داى كونغ لـ"الصوت والضوء"

الأحد، 26 أغسطس 2018 02:01 م
شاهد.. هدايا الرئيس الفيتنامى شان داى كونغ لـ"الصوت والضوء" لوحه زهرة اللوتس
عبد الحليم سالم
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أهدى الرئيس الفيتنامى شان داي كوانغ  لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية لوحة تذكارية تمثل شعار زهرة اللوتس وهي الزهرة القومية ورمز وطنى مقدس لدولة فيتنام وذلك عقب حضوره عرض الصوت والضوء أمس السبت، في أولى محطاته لمصر والتى  حرص على أن تبدأ من محافظه الأقصر.


واستقبل الرئيس الفيتنامى بحسب بيان عن الصوت والضوء، أحمد عبد الغفور رئيس قطاع مناطق الصوت والضوء نيابة عن سامح سعد رئيس الصوت والضوء والذي أهداه هرم الصوت والضوء الكريستالى.
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توقيع الرئيس الفتنامى 
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لوحه زهرة اللوتس 
 
وأعلن سامح سعد إنه تحت رعاية رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق السيدة ميرفت حطبة استعدت منطقة الصوت والضوء لهذه الزيارة  والتى تعد زيارة تاريخية تفتح أسواق سياحية جديدة لمصر وخصوصا سياحة شرق آسيا لزيارة مصر، ومن الجدير بالذكر أن مجرد إعلان الرئيس الفيتنامي لزيارته لمصر تم استقبال أربعة أفواج سياحية من دولة الصين وأندونيسيا واليابان تضم 257 سائحا وهذ دليل على مدى أهمية هذه الزيارة بالنسبة للقطاع السياحي.

 
كما أضاف سعد أن هناك مجهودات عظيمة تبذل من قبل الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر خلال هذه الزيارة حتى يصبح  لها مردود عالمى، كما عقد بدر جلسة عمل ناقش فيها بروتوكول تعاون سياحى مع دولة فيتنام لفتح أسواق جديدة لمقاصد السياحة الثقافية وخصوصا سياحة شرق أسيا. 
 
وحرص الرئيس الفيتنامى علي كتابة كلمة خاصة للصوت والضوء عبر فيها عن مدى امتنانه وسعادته لوجوده بين أحضان الحضارة المصرية القديمة الساحرة.

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