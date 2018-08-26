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شاهد فى دقيقة.‪.‬ تفاصيل منظومة المناهج فى نظام‪ ‬التعليم الجديد

الأحد، 26 أغسطس 2018 12:05 م
شاهد فى دقيقة.‪.‬ تفاصيل منظومة المناهج فى نظام‪ ‬التعليم الجديد الدراسة أرشيفية
كتب ـ محمود طه حسين
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انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من بناء مناهج النظام الجديد للتعليم، المقرر تطبيقه سبتمبر المقبل على طلاب مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، ويقدم "اليوم السابع" فى 7 معلومات خطوات بناء المناهج الجديدة‪.‬

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‪1‬ـ مركز المناهج والوسائل التعليمية وضع إطارا عاما وشكلا جديدا للمناهج بالمنظومة الجديدة‪.‬

2ـ تعتمد المناهج الجديدة على الفهم وفق المعايير الدولية‪.‬

3ـ التركيز على الأنشطة ورؤوس الموضوعات ليستطيع الطالب البحث عن المعلومة فى  بنك المعرفة

4ـ تعتمد على تعريف الطالب بالقضايا المهمة مثل:
المواطنة والتعايش
والصحة والسكان
 وخطورة الإدمان وختان الإناث وغيرها من القضايا الهامة‪.‬

5ـ  تضم المناهج باقة من المواد الدراسية هى العلوم والرياضيات والدراسات‪.‬

6 - تدريس اللغة العربية والإنجليزى والدين كمواد منفصلة‪.‬

7ـ المناهج الدراسية يتم تحديثها للصفوف من الثانى الابتدائى حتى الثالث الثانوى‪.‬

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التعليم

وزارة التربية والتعليم

منظومة المناهج

نظام التعليم الجديد

تطوير التعليم




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