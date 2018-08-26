شاهد فى دقيقة.‪.‬ تفاصيل منظومة المناهج فى نظام‪ ‬التعليم الجديد

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من بناء مناهج النظام الجديد للتعليم، المقرر تطبيقه سبتمبر المقبل على طلاب مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، ويقدم "اليوم السابع" فى 7 معلومات خطوات بناء المناهج الجديدة.
1ـ مركز المناهج والوسائل التعليمية وضع إطارا عاما وشكلا جديدا للمناهج بالمنظومة الجديدة.2ـ تعتمد المناهج الجديدة على الفهم وفق المعايير الدولية.
3ـ التركيز على الأنشطة ورؤوس الموضوعات ليستطيع الطالب البحث عن المعلومة فى بنك المعرفة4ـ تعتمد على تعريف الطالب بالقضايا المهمة مثل:
المواطنة والتعايش
والصحة والسكان
وخطورة الإدمان وختان الإناث وغيرها من القضايا الهامة.
5ـ تضم المناهج باقة من المواد الدراسية هى العلوم والرياضيات والدراسات.6 - تدريس اللغة العربية والإنجليزى والدين كمواد منفصلة.
7ـ المناهج الدراسية يتم تحديثها للصفوف من الثانى الابتدائى حتى الثالث الثانوى.
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