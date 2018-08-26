شاهد فى دقيقة.‪.‬ تفاصيل منظومة المناهج فى نظام‪ ‬التعليم الجديد

كتب ـ محمود طه حسين

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من بناء مناهج النظام الجديد للتعليم، المقرر تطبيقه سبتمبر المقبل على طلاب مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، ويقدم "اليوم السابع" فى 7 معلومات خطوات بناء المناهج الجديدة‪.‬

‪ ‬ ‪1‬ـ مركز المناهج والوسائل التعليمية وضع إطارا عاما وشكلا جديدا للمناهج بالمنظومة الجديدة‪.‬ 2ـ تعتمد المناهج الجديدة على الفهم وفق المعايير الدولية‪.‬ 3ـ التركيز على الأنشطة ورؤوس الموضوعات ليستطيع الطالب البحث عن المعلومة فى بنك المعرفة 4ـ تعتمد على تعريف الطالب بالقضايا المهمة مثل: 2ـ تعتمد المناهج الجديدة على الفهم وفق المعايير الدولية‪.‬4ـ تعتمد على تعريف الطالب بالقضايا المهمة مثل:

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