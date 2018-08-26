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شاهد.. سخرية ضاحى خلفان من مساعى "أردوغان" لخلافة المسلمين

الأحد، 26 أغسطس 2018 10:49 ص
شاهد.. سخرية ضاحى خلفان من مساعى "أردوغان" لخلافة المسلمين ضاحى خلفان
كتب محمد رضا
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تبتعد سياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، خاصة الاقتصادية منها، كل البعد عن إدعاءاته برعاية مفاهيم وتعاليم الإسلام التى يسعى من خلالها للترسيخ لنفسه ولحكمه من أجل استعادة خلافة المسلمين التى فقدها أجداده.

 

 

وقنن الرئيس التركى "بيوت الدعارة" لإنعاش خزينة الدولة بالاتجار بالنساء، كما عدل قوانين "المقامرة" وألغى العراقيل أمام الرهانات فى تركيا، هذا بالإضافة إلى فتح حكومته الأبواب على مصرعيها أمام "غسيل الأموال"، وذلك كله فى إطار مساع الديكتاتور التركى لإنعاش اقتصاد بلاده المنهار بسبب سياسته الفاشلة.

رجب طيب أردوغان يغنى
رجب طيب أردوغان يغنى

 

وفى هذا الصدد، هاجم الفريق ضاحى خلفان تميم، رئيس شرطة دبى السابق، الرئيس التركى، بنشر مقطع فيديو لـ"أردوغان" خلال لقاء تليفزيونى عام 2010 - وكان حينها رئيسًا للوزراء – وهو يغنى مع فرقة موسيقية، وعلق عليه "مرشح الإخوان لخلافة أمة الإسلام السيد أردوغان وفاصل موسيقى".

 

هجوم ضاحى خلفان على قطر وأردوغان
هجوم ضاحى خلفان على قطر وأردوغان

 

وقال الفريق ضاحى خلفان، "السؤال الذى يطرح نفسه كيف اقتنع السيد أردوغان أن العالم العربى سيجعله خليفة للمسلمين وسيوافق وسيبارك له خلافته؟، الله يغربل الإخونجية وهموا أردوغان وخلوه يصور نفسه بين الجنود العثمانيين ويتوهم أنه خليفة الحاضر"، مضيفا "لا وهو بعد لعب الدور.. غشيم".

وأضاف رئيس شرطة دبى السابق، "مجنون، تتوهم يا أردوغان إنك خليفة المسلمين"، وتابع "كيف القطريين مقتنعين بهذا إنه يصلح ليكون خليفة للمسلمين، أنا متأكد وعلى مسؤوليتى أن عقلاء قطر ينظرون إليه أنه لا يصلح البته، لكن نظام الحمدين مثل أردوغان".

 

هجوم ضاحى خلفان على أردوغان
هجوم ضاحى خلفان على أردوغان

 


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