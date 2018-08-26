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شاهد الشرطة الأمريكية تطوق مبنى بفلوريدا بعد سقوط 4 قتلى فى إطلاق نار عشوائى

الأحد، 26 أغسطس 2018 09:01 م
شاهد الشرطة الأمريكية تطوق مبنى بفلوريدا بعد سقوط 4 قتلى فى إطلاق نار عشوائى شرطة
كتب- هاشم الفخرانى
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طوقت الشرطة الأمريكية مبنى  فى مركز جاكسونفيل لاندينج للتسوق بولاية فلوريدا الأمريكية إثر إطلاق نار عشوائى وقع بالمركز اليوم الأحد.

ودعت الشرطة المواطنيين الابتعاد عن البنية حتى يتم معرفة ملابسات إطلاق النار بعدما أطلق مجهول النار العشوائى على عزل أدى إلى مصرع 4 على الأقل وإصابة 10 أخرين .


 

 


 

 

 


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