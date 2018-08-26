شاهد الشرطة الأمريكية تطوق مبنى بفلوريدا بعد سقوط 4 قتلى فى إطلاق نار عشوائى

طوقت الشرطة الأمريكية مبنى فى مركز جاكسونفيل لاندينج للتسوق بولاية فلوريدا الأمريكية إثر إطلاق نار عشوائى وقع بالمركز اليوم الأحد.

JUST IN: Authorities say they are responding to reports of a shooting at a Jacksonville, Fla., video game tournament pic.twitter.com/tF23Pcx39L — MSNBC (@MSNBC) August 26, 2018

ودعت الشرطة المواطنيين الابتعاد عن البنية حتى يتم معرفة ملابسات إطلاق النار بعدما أطلق مجهول النار العشوائى على عزل أدى إلى مصرع 4 على الأقل وإصابة 10 أخرين .







