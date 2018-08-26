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سلطات مطار القاهرة تعلن الطوارئ لاستقبال رئيس فيتنام

الأحد، 26 أغسطس 2018 02:25 م
سلطات مطار القاهرة تعلن الطوارئ لاستقبال رئيس فيتنام تران داى كوانج
كتب أحمد مصطفى
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أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد ، حالة الطوارئ استعدادا لوصول الرئيس الفيتنامي تران داى كوانغ ، في زيارة رسمية للبلاد تستغرق 4 أيام، تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي .
 
وفتحت السلطات استراحة رئاسة الجمهورية، ومنعت دخول السيارات إلى ساحات انتظار صالات كبار الزوار، وتفقدت فرق الشرطة المنطقة بسيارات الكشف عن المفرقعات،  والكلاب البوليسية المدربة، فيما انتشرت الخدمات الأمنية أمام استراحة رئاسة الجمهورية، وعلى الطرقات المؤدية للمطار .
 
ويجري الرئيس السيسي وكوانج مباحثات، تتناول تعزيز العلاقات بين البلدين وتبادل الخبرات، وتطوير التعاون في الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وفرص التعاون في مجالات "الزراعة، والثقافة، والسياحة" .
 
 
 
 
 
 
 

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