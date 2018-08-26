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الأحد، 26 أغسطس 2018 02:33 م
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سقوط مسجل سرقات ضبط بحوزته أجهزة منزلية قبل بيعها بالساحل

الأحد، 26 أغسطس 2018 02:06 م
سقوط مسجل سرقات ضبط بحوزته أجهزة منزلية قبل بيعها بالساحل المتهم
كتب إبراهيم أحمد
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نحجت يقظة ضباط قسم شرطة الساحل من ضبط مسجل سرقات بعد ضبطه وبحوزته أجهزة منزلية قبل التصرف فيها، حرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيق مع المتهم.

جاءت البداية أثناء مرور الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الساحل وبصحبته القوة المرافقة، وتمكن من ضبط "محمد سعيد"، 36 سنة عاطل، سبق اتهامه في القضية رقم 6221 لسنة 2013م روض الفرج" سرقة وسائل نقل"، وبحوزته شاشة 42 بوصة، جهاز ريسيفر، و3 ساعات يد، هاتف محمول.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل  أحدى الشقق السكنية  بإسلوب "التسلق"،تم بإرشاد المتهم التوصل للمجنى عليه "محمود محمد" مصور فوتوغرافي، وبعرض المضبوطات على المجني عليه تعرف عليها واتهمه بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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