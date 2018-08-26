سقوط عاطل مسجل مخدرات سرق منزل موظف بدار السلام

كتب إبراهيم أحمد

نجح ضباط قسم شرطة دار السلام من كشف غموض سرقة أجهزة من منزل موظف، وتم ضبط المتهم الذى أعترف بارتكابه الواقعة، من خلال التسلق، فحرر محضر له بالواقعة، وجارى عرضه على النيابة العامة لتولى التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة دار السلام من "تامر محمد"، 36 سنة موظف، بأنه حال عودته من عمله اكتشف سرقة ما يلىجهاز كمبيوتر "لاب توب"،جهاز "تاب"،كاميرا ديجيتال، وهاتف محمول من داخل مسكنه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد، وبالانتقال والفحص تبين وجود كسر بنافذة دورة المياه المطل على منور العقار عليه أثار دماء.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل أن وراء ارتكاب الواقعة "خالد وحيد"، 25 سنة عاطل، وسبق اتهامه فى 3 قضايا اخرهم 1680 لسنة 2016م دار السلام "مخدرات"، وبإعداد ألاكمنه اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه وتبين أنه مصاب بجرح قطعي باليد اليمنى، وبمواجهته بالتحريات أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر نافذة دورة المياة"، وأن إصابته ناتجة عن كسر النافذة، وأضاف بأنه نظراً لسابقة إقامته بالشقة التي تعلو شقة المجنى عليه منذ 8 أشهر وعلمه بتحركات المجني عليه وأسرته فقام بمراقبتهم حتى تأكد من خلو الشقة، وتمكن من الاستيلاء على المسروقات

تم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.