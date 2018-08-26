سفير روسيا بالقاهرة: العلاقات بين البلدين شهدت انطلاقة جديدة

(أ ش أ)

أكد سيرجى كيربيتشينكو سفير روسيا بالقاهرة أن العلاقات بين القاهرة وموسكو شهدت انطلاقة جديدة فى مجالات مختلفة خلال السنوات الخمس الماضية والتى جاءت نتيجة اتفاق الرئيسين عبد الفتاح السيسى وفلاديمير بوتين على الارتقاء بالعلاقات لتصل إلى علاقات استراتيجية شاملة، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية تتميز بدرجة عالية من الثقة المتبادلة والرغبة فى تحقيق الاستفادة المشتركة .

وأعرب كيربيتشينكو، فى حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، بمناسبة مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا فى 26 أغسطس عام 1945 - عن اعتقاده بأن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية سوف ينتج عنه تطور التعاون الثنائى وفتح آفاق أوسع فى مجالات جديدة للتعاون فى المستقبل، مضيفا أن مصر وروسيا تعدان شريكين مهمين فى التعاون الاقتصادى والتجارى وتشير التوقعات إلى استمرار هذا الاتجاه فى المستقبل .

وقال إن التبادل التجارى بين البلدين بلغ6.7 مليار دولار عام 2017، ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة فى التجارة الثنائية فى العام الجارى.

وأضاف أن الحوار بين وزراء الخارجية والدفاع من مصر وروسيا بصيغة (2+2) يعتبر أداة فعالة للتنسيق السياسى فى القضايا المختلفة وأن هناك تقاربا فى مواقف كلا البلدين ليس فقط فى القضايا الإقليمية ولكن فى أغلب القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك .

وردا على سؤال حول المنطقة الصناعية الروسية، قال كيربيتشينكو إنه يتم حاليا الإعداد لاتفاقية لإدارة هذه المنطقة بين هيئة قناة السويس ومركز الصادرات الروسية، على أن تبدأ مرحلة تشييد هذه المنطقة عقب إبرام هذه الاتفاقية، مؤكدا أن هذا المشروع سيعود بالكسب على كل من القاهرة وموسكو وأنه من المؤكد أنه سوف يلعب دورا اقتصاديا حيويا فى المنطقة .

وأوضح أن فوائد مشروع محطة الضبعة النووية لا حصر لها حيث أنها سوف تحدث نقلة اقتصادية نوعية جديدة لمصر والتى سيكون لها تأثير إيجابى كبير على الأوضاع الاقتصادية فى البلاد لأنها سوف تخلق وظائف عديدة للشباب المصرى وتحفز النشاط الاقتصادى فى مرحلة البناء وما بعدها .

وحول عودة السياحة الروسية، أشار كيربيتشينكو إلى أنه تم استئناف رحلات الطيران المنتظمة والمباشرة بين القاهرة وموسكو فى أبريل الماضى بعد رفع مستوى الإجراءات الأمنية، مضيفا أن هناك بعض الأمور الفنية التى تحتاج إلى إيجاد حلول لها لاستئناف رحلات طيران شارتر لنقل السائحين الروس إلى المنتجعات السياحية فى مصر .

وأكد كيربيتشينكو دعم موسكو لمصر فى جهودها لمكافحة الإرهاب، فضلا عن تبادل الخبرات والمعلومات وتأهيل الكوادر المصرية، معربا عن تمنياته لمصر تحقيق النجاح والتوفيق لاستئصال ظاهرة الإرهاب نهائيا من البلاد.