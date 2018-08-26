سعفان من المنوفية: الملتقى الأول للسلامة والأزمات يؤكد اهتمام الدولة بالقوى البشرية

المنوفية - محمود شاكر

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الملتقى الأول للسلامة والأزمات والكوارث، يأتى فى ضوء اهتمام الدولة بالحفاظ على مقومات الإنتاج لزيادة الناتج القومى، وأهمها القوى البشرية وتفعيلا لما تسعى إليه الحكومة من تطوير الجهاز الإدارى بالدولة المصرية.

وأكد سعفان، أن الوطنية فى الإنسان تجعله قادر على العطاء فى كل المجالات، لافتا إلى أن الدولة تحتاج إلى عرق وجهد وأموال للنهوض بها، حتى تكون فى مصاف الدول المتقدمة .

وأوضح سعفان أنه على الجميع أن يحافظ على مصر، والذى يتطلب من الجميع التعب والعرق وزيادة الإنتاج .

وأضاف سعفان أنه على الجميع أن يظهر الوطنية فى العمل، وأن نرفع منشآت مصر وتزيد من الناتج القومى، ويحدث بالتعاون والتماسك والعمل بضمير فى رعاية مصر.

وأكد سعفان أن فكرة التخطيط لعقد ملتقيات للسلامة والصحة المهنية والأزمات والكوارث بالمحافظات تتلخص فى محورين الأول، هو الارتقاء بالأداء الحكومى، وهذا يتم فى عمل أول ملتقى من نوعه بفكرة خارج الصندوق، وهى عمل ملتقى للسلامة والصحة المهنية، يضم كافة القطاعات الحكومية للتعريف بأهمية السلامة والصحة المهنية لهذه القطاعات المتنوعة وأهمية الاستجابة لتنفيذ اشتراطاتها درءً وحماية للعمال والموظفين فى الجهاز الحكومى من المخاطر المختلفة، فضلا عن الإرتقاء بتدريبهم للحفاظ على مقدرات الدولة ومكتسباتها، وبث الطمأنينة فى نفوس الكادر الحكومى.

وأوضح سعفان، إنه تم عمل قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، تصل إلى 2 مليون و300 ألف شخص، لافتا إلى أن العمالة غير المنتظمة تصل إلى 10 ملايين شخص ولن تزيد عن 14مليون شخص .

وتابع سعفان، أن المحور الثانى بالملتقى هو حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة، والتى تمثل قطاعا عريضا من أهم قطاعات سوق العمل فى مصر، وإصدار شهادات أمان لهم مجانا، مما يعتبر من أهم سبل الحفاظ على حياة ومقومات الإنتاج المتعلقة بهذا القطاع، وهو أحد أهداف السلامة والصحة المهنية فى الفترة الحالية.

وأشار سعفان إلى أن الملتقى الأول للسلامة والأزمات والكوارث يرمى إلى تدريب فنى وإدارى لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكليات، فضلا عن مسئولى وحدة الأزمات والكوارث ووحدة الجودة، مديرى الإدارات التعليمية ووحدة جودة التعليم ووحدة السلامة المدرسية، والصحية، وإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة والمجالس المحلية والقروية، بالإضافة إلى مسئولى السلامة بالمديريات الحكومية المتنوعة.

كما يهدف الملتقى إلى إطلاع المشاركين على مفهوم وأهمية السلامة والصحة المهنية، وتشريعاتها وأثرها على حماية الإنسان من المخاطر أيا كان موقعه ووظيفته، فضلا عن تمكين المشاركين من التعرف على المخاطر وتحليل وتقييم المخاطر، وإعداد خطة الطوارئ وتفعيلها، وإطلاعهم على الطرق العلمية لإدارة الأزمة والسيطرة عليها، بالإضافة إلى المهام والواجبات والمسئوليات الحقيقية الملقاة على عاتقهم، ورفع مستوى الأداء بالتدريب.

وجاء ذلك خلال افتتاح محمد سعفان وزير القوى العاملة، الملتقى الأول للسلامة والأزمات والكوارث، بقاعة الاحتفالات الكبرى فى بكلية الهندسة بجامعة المنوفية، والذى من المقرر أن يستمر لمدة 4 أيام، بحضور الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام المحافظة، والدكتور معوض محمد الخولى رئيس الجامعة، وعفيفى محمد عفيفى مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، وعلى حامد الزقم وكيل مديرية القوى العاملة بالمنوفية، والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علوى الخولى عميد كلية الهندسة، وأيمن ربيع رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وكيميائى محمد عبد الستار منتصر مدير عام الإدارة .