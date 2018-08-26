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الأحد، 26 أغسطس 2018 01:52 م
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سعر الريال السعودى اليوم الأحد 26-8-2018 فى مصر

الأحد، 26 أغسطس 2018 01:14 م
سعر الريال السعودى اليوم الأحد 26-8-2018 فى مصر الريال السعودى
كتبت- هبة حسام
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استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد، 26-8-2018، فى أول أيام عمل البنوك بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى، مسجلاً فروقاً طفيفة فى سعره من بنك لآخر، وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر الريال السعودى، كالتالى:

 

الريال السعودى اليوم
الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط السعر فى السوق المحلى"
 

4.75 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر صرف الريال السعودى اليوم
سعر صرف الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 

4.68  جنيه للشراء

4.82 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

4.73 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

4.72 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

الريال السعودى
الريال السعودى

 

 

 

 


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