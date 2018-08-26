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سعر الدولار اليوم الأحد 26-8-2018 وتباين سعر "الأخضر" بين البنوك

الأحد، 26 أغسطس 2018 12:31 م
سعر الدولار اليوم الأحد 26-8-2018 وتباين سعر "الأخضر" بين البنوك الدولار الأمريكى
كتبت- هبة حسام
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تباين سعر الدولار فى تعاملات اليوم الأحد الموافق 26-8-2018، بين البنوك، حيث اختلف السعر من بنك لآخر، ولكن بفروق طفيفة، وبحسب آخر تحديثات عدد متنوع من البنوك العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر الدولار فى تعاملات أول أيام عمل المصارف والبنوك بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك، والذى جاء كالتالى:

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

17.82 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

 

الدولار
الدولار

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

17.78 جنيه للشراء

17.88  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

17.84 جنيه للشراء

17.94  جنيه للبيع

 

سعر الصرف للدولار
سعر الصرف للدولار

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.82  جنيه للشراء

17.92  جنيه للبيع

 

 سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

 17.82 جنيه للشراء

 17.92 جنيه للبيع

 

    سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

 

 

 

 

 


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