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سانا: الجيش السورى يكبد المسلحين خسائر فى الأفراد والعتاد بريفى إدلب وحماة

الأحد، 26 أغسطس 2018 01:43 م
سانا: الجيش السورى يكبد المسلحين خسائر فى الأفراد والعتاد بريفى إدلب وحماة الجيش السورى - أرشيفية
/أ ش أ/
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 وجهت وحدات من الجيش السوري، اليوم الأحد، ضربات مدفعية على المجموعات المسلحة المنتشرة فى ريفى إدلب وحماة، ما أسفر عن وقوع خسائر فى الأفراد والعتاد فى صفوف المسلحين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وحدات من الجيش وجهت ضربات مدفعية على تحركات لمسلحى تنظيم "جبهة النصرة" فى بلدة (الخوين) بريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين وتدمير آليات ومعدات كانوا يستخدمونها فى أعمال تخريب الأراضى الزراعية ومنازل المواطنين.

وأشارت الوكالة إلى أن وحدات الجيش نفذت سلسلة من الرمايات النارية المركزة على تجمع للمسلحين فى الأطراف الشرقية لبلدة (التمانعة) بريف إدلب الجنوبى وكبدتهم خسائر فادحة فى الأفراد والعتاد.

وفى ريف حماة الشمالي، أوضحت (سانا) أن مدفعية الجيش دمرت مقرا لما يسمى بـ"كتائب العزة" على الأطراف الغربية لقرية (الزكاة)، وقضت على جميع المسلحين المتحصنين بداخله.

 

 


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