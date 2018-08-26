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زلزال بقوة 6 درجات يضرب غرب إيران ومصرع شخصين وإصابة 241 آخرين

الأحد، 26 أغسطس 2018 08:05 ص
زلزال بقوة 6 درجات يضرب غرب إيران ومصرع شخصين وإصابة 241 آخرين تحطم منازل بسبب زلزال _ صورة أرشيفية
طهران (أ ف ب)
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قُتل شخصان وأصيب 241 بجروح عندما ضرب زلزال عنيف بقوة 6 درجات، فجر الأحد غرب إيران قرب الحدود مع العراق، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عن مسئولين.

وحدّد المعهد الأمريكى للرصد الجيولوجى مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات فقط وعلى بعد 26 كلم جنوب غرب مدينة جوانرود فى محافظة كرمانشاه حيث أوقع زلزال العام الماضى مئات القتلى.

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء عن رئيس قسم الطوارئ فى جامعة كرمانشاه للعلوم الطبية صائب شاريدارى قوله إن شخصين لقيا حتفهما هما امرأة حامل ورجل يبلغ من العمر 70 عاما توفى إثر نوبة قلبية فيما أصيب 241 بجروح، حالة ستة منهم حرجة.

وتحدث مدير الهلال الأحمر فى المحافظة محمد رضا أميريان عن وقوع 21 هزة ارتدادية على الأقل، وأشار إلى احتمال وجود مشكلات فى مياه الشرب جراء الدمار الذى تعرضت له البنى التحتية فى القرى، إلا أنه أوضح أن لا ضرورة بعد لتوزيع الأغذية والخيم.

وذكر محافظ كرمانشاه بوشنك بازوند أن الكهرباء انقطعت بشكل مؤقت عن عدة قرى، وفقا لما نقلت عنه وكالة "تسنيم".، وشكّلت السلطات خلية أزمة مكلّفة تنسيق عمليات الإنقاذ ووضعت أجهزة الانقاذ والمراكز الصحية فى حالة استنفار.

لكن المسؤول المحلى عن إدارة الأزمات رضا محموديان قال لوكالة "مهر" للأنباء إن "الوضع تحت السيطرة" مؤكدا أنه لم يتم بعد إرسال طلب للحصول على مساعدة من المحافظات المجاورة.

وذكرت تقارير صحفية أن سكان المناطق العراقية قبالة محافظة كرمانشاه شعروا بالزلزال، ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعى صور لجرحى ينقلون على وجه السرعة الى المستشفيات فى حين يبدو أن البنى التحتية تضررت بصورة طفيفة من جرّاء الزلزال.

وتقع ايران فوق صفيحتين تكتونيتين كبيرتين يؤدى احتكاكهما المتواصل ببعضهما البعض الى نشاط زلزالى قوي.

 

 


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