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روسيا تصف اعتراض بريطانيا طائرة روسية فوق البحر الأسود بأنه خطير

الأحد، 26 أغسطس 2018 03:03 م
روسيا تصف اعتراض بريطانيا طائرة روسية فوق البحر الأسود بأنه خطير وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو
موسكو(رويترز)
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اتهمت روسيا سلاح الجو الملكى البريطانى باعتراض طائرة عسكرية تابعة لها فوق البحر الأسود بطريقة وصفتها بالخطيرة بهدف استفزاز موسكو بعد واقعتى اعتراض فى غضون أسبوع.

وجاء الاتهام الذى صدر عن السفارة الروسية فى لندن بعد أن اعترض سلاح الجو الملكى البريطانى طائرة تابعة للبحرية الروسية تقوم بدوريات فوق البحر الأسود يوم الجمعة فيما اعترضت مقاتلاته أيضا طائرتين روسيتين يوم الأربعاء. وقالت السفارة الروسية فى بيان أصدرته أمس السبت "ما هو التهديد الذى يمكن أن تشكله طائرة روسية تقوم بطلعات قرب الساحل الروسى لبريطانيا ولا حتى لحلفائها وهى على بعد أكثر من ألفى كيلومتر عن الجزر البريطانية".

وأضاف البيان "بدلا من تعزيز أمن أى طرف، تستخدم السلطات البريطانية مثل هذا الوجود العسكرى (فى منطقة البحر الأسود) للاستفزاز. ليس فقط من خلال إطلاق تصريحات لفظية، على الرغم من أنها مؤسفة بالفعل، لكن من خلال أفعال عسكرية.. وهو ببساطة أمر خطير".

ورفضت وزارتا الدفاع والخارجية البريطانيتان التعليق اليوم الأحد.

وهناك ثلاث دول من حلفاء بريطانيا فى حلف شمال الأطلسى تطل على البحر الأسود وهى رومانيا وبلغاريا وتركيا.

 


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