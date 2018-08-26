روسيا تتهم بريطانيا باعتراض طائرة روسية فوق البحر الأسود بطريقة خطيرة

لندن (أ ش أ)

اتهمت روسيا القوات الجوية الملكية البريطانية بأنها اعترضت طائرات روسية عسكرية كانت تحلق فوق البحر الأسود، على نحو وصفته بـ "الخطير".

وزعمت السفارة الروسية فى لندن ، فى بيان نقلته شبكة (يورو نيوز) الأوروبية اليوم الأحد ، إن هذا الأمر يهدف إلى استفزاز موسكو ، لا سيما وأن القوات الجوية البريطانية قامت بعمليات الاعتراض تلك مرتين خلال أسبوع واحد ، وكانت عملية الاعتراض الأولى يوم الأربعاء الماضى، فيما وقعت الثانية يوم الجمعة الماضى.

وتساءل البيان ، باستنكار ، "أى نوع من التهديد تشكله ، بصورة افتراضية ، طائرة روسية لأعمال الدوريات لبريطانيا أو حتى لحلفائها خلال القيام بعمليات تحليق بالقرب من المناطق الساحلية الخاصة بروسيا، التى تبعد أكثر من 2000 كيلومتر من جزر بريطانية؟".

وأضاف " بدلًا من أن تعزز بريطانيا من أمنها ، فإن سلطاتها تستغل تواجدها العسكرى فى منطقة البحر الأسود بغرض القيام بأعمال استفزازية ، إن هذا الأداء يتضح ليس فقط من خلال الإدلاء بالبيانات الشفهية المؤسفة ، إنما أيضًا من خلال أفعال عسكرية، تعد ببساطة خطيرة".

وقالت الشبكة الأوروبية إن وزارتى الدفاع والخارجية البريطانيتين رفضتا تقديم تعليق بشأن هذا الصدد ، وهناك ثلاث دول من حلفاء بريطانيا فى حلف شمال الأطلسى تطل على البحر الأسود وهى رومانيا، وبلغاريا، وتركيا.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين لندن وموسكو تشهد توتر بعد حادث تسميم الجاسوس الروسى السابق، سيرجى سكريبال، وابنته، يوليا، فى مارس الماضى بمدينة (سالزبوري) البريطانية، حيث تتهم بريطانيا روسيا بالوقوف وراء تنفيذه.