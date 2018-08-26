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رابطة العالم الإسلامى تسلم مخصصات للأيتام فى ملاوى وتنفذ مشروع كبش العيد

الأحد، 26 أغسطس 2018 10:33 ص
رابطة العالم الإسلامى تسلم مخصصات للأيتام فى ملاوى وتنفذ مشروع كبش العيد أعضاء رابطة العالم الإسلامى
كتب إسماعيل رفعت
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نفذت رابطة العالم الإسلامى، ممثلة في الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية ، تنفذ مشروع كبش العيد، وسلمت مخصصات الأيتام فى دولة ملاوي.
 
 
 
وتستهدف رابطة العالم الإسلامي عدد من البرامج المعمول بها فى مشاريع التنمية المجتمعية المستدامة من خلال الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية، التى تستهدف أسر الأيتام والمعوقين، والأسر الفقيرة، والأفراد المحتاجين والمؤهلين مهنيا.
 
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وتسعى الرابطة لتوسيع نطاق عمل الأسر المنتجة ليشمل كل المجالات والنشاطات، مثل: الصناعات اليدوية، المشغولات النسوية الحياكة، والتطريز، والتفصيل، وصناعة النسيج اليدوى للقطن، والصوف والحرير، وصناعة الكليم والسجاد، وصناعة المأكولات والحلويات بأنواعها، والأكلات الشعبية، والصناعات التقليدية بشكلها القديم والتراثى، والمنتجات السياحية والهدايا والتحف، والصناعات الخفيفة، والحرف اليدوية، والعطور والبخور، وأدوات المائدة والزينة، والأطباق، والتحف والهدايا التذكارية، وصناعة الخزف والفخار، والأوانى والهدايا النحاسية.
 
وترتكز رابطة العالم الإسلامى فى عملها على التنسيق والتعاون وطلب الدعم والإشراف من الجهات ذات العلاقة فى الدول من خلال مكاتبها أو ممثليها فى هذه الدول، طِبقا لسياسات وإجراءات العمل المعمول بها فى كل دولة، لتحقيق استراتيجية الرابطة فى دعم برامج ومشاريع التنمية المجتمعية المستدامة.
 
 
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