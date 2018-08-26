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رئيس جمهورية فيتنام ينتهى من جولاته الأثرية بالأقصر

الأحد، 26 أغسطس 2018 10:57 ص
رئيس جمهورية فيتنام ينتهى من جولاته الأثرية بالأقصر معابد الاقصر-ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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انتهى رئيس جمهورية فيتنام تران داي كوانج، من زياراته السياحية بالمعالم الآثرية الفرعونية بمحافظة الأقصر، قبل قليل، وذلك عقب القيام بجولة سياحية برفقة أسرته ووفد من الدبلوماسيين والقيادات بجمهورية فيتنام في مقابر وادي الملوك والملكات وسط تشديد أمنية مكثفة في مداخل ومخارج المقابر وكافة الطرق المؤدية إليها.
 
ومن المقرر أن يودع رئيس فيتنام بعد قليل محافظة الأقصر متوجهاً للعاصمة لعقد لقاءات ومباحثات مشتركة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث قدم له القيادات بفندق الإقامة ومحمد بدر محافظ الأقصر واللواء طارق علام مدير أمن الأقصر خالص الشكر لزيارته الداعمة بصورة كبيرة لمصر وقيامه بزيارة المعابد للتأكيد للعالم أجمع أن مصر بلد الأمن والآمان.
 
 

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