رئيس جامعة الأزهر يفتتح دورة تدريبية لمعلمى المعاهد الأزهرية بدمياط وبورسعيد

كتب لؤى على

قال الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، إن النهوض والارتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الأزهرية بمختلف محافظات الجمهورية من شأنه أن ينعكس إيجابيا على العملية التعليمية.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر، خلال افتتاح الدورة التدريبية لمعلمى المعاهد الأزهرية بمحافظتى دمياط وبورسعيد، والتى تقام فى مقر كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمياط، أن الهدف من تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية هو العمل على رفع كفاءة المعلمين والارتقاء بمستواهم العلمى وفق مستجدات العصر، لافتا أن التدريب والتأهيل يصب إيجابيا فى صالح العملية التعليمية، ويعكس التناغم والتعاون البناء بين كافة مؤسسات الأزهرالشريف وبعضها البعض.

جدير بالذكر، أن افتتاح الدورة التدريبية شهدت حوارات بناءة بين المشاركين فى الدورة وبين الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر.