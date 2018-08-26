رئيس الوزراء يتلقى تقريرا من غرفة العمليات المركزية حول متابعة موسم الحج

كتبت هند مختار

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء، لمتابعة تقرير غرفة العمليات المركزية للحكومة حول ما تم رصده خلال أيام عيد الأضحى وموسم الحج.

وكانت الغرفة قد أعلنت انتهاء فترة انعقادها بالنسبة لعيد الأضحى، مع استمرار انعقادها بهدف متابعة موقف الحجاج المصريين بالأراضى المقدسة، وذلك حتى عودة آخر فوج للأراضى المصرية وانتهاء موسم الحج، حيث تقوم الغرفة برفع تقارير دورية إلى رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.