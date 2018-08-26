رئيس السكة الحديد يزور خط قليوب شبين القناطر بشكل مفاجىء لتفقد السلامة

كتب رضا حبيشى

قام مساء اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد بجولة مفاجأة على خط سكك حديد قليوب شبين القناطر 23 يوليو فى حدود المنطقة المركزية تفقد فيها عدد من المزلقانات وابراج الاشارات والمحطات والقطارات للتاكد من التزام العاملين بالوظائف الحرجة للسلامة وطوائف التشغيل من تنفيذ إجراءات السلامة والقيام بمهامهم الوظيفية وكذلك مراجعه السجلات المعتمدة ذات الصلة بسلامة وأمان مسير القطارات رافقه فى الجوله المهندس محمد عامر نائب رئيس الهيئة لقطاع السلامة.

واثناء الجوله قرر رئيس الهيئة صرف مكافأه فورية لمراقب برج محطة نوى على خط قليوب شبين محمد عبد الله عبد الغزيز تظرا لالتزامه بالتعليمات ولوائح التشغيل ويقظته اثناء العمل واثناء المرور بمحطة شبين القناطر تم مراجعه منظومة الحريق والتأكد من إلمام مراقب برج شبين بالتعليمات وتنفيذ اللوائح كما تفقد استراحة السائقين ومشرفى القطارات وشبابيك التذاكر وكذا قطار رقم ٤٢٨ المتجه الى محطة ٢٣ يوليو .

وأكد رئيس الهيئة أن الغرض من المرور والتفتيش المفاجئ على العاملين بالوظائف الحرجة والذى يتضمن مراجعة شاملة فى مواقع العمل داخل البلوكات وايراج الاشارات والمزلقانات والمحطات وكذا تم التاكيد على اهميه المرور على السكك والتحاويل والاحواش للتأكد من تنفيذ برامج الصيانه المقررة والعمل على تحقيق زيادة معدلات السلامة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب.