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حى غرب مدينة نصر يخصص رقم "واتس آب" للإبلاغ عن المخالفات

الأحد، 26 أغسطس 2018 01:00 ص
حى غرب مدينة نصر يخصص رقم "واتس آب" للإبلاغ عن المخالفات المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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فى إطار خطة محافظة القاهرة لرصد كافة المخالفات وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عنها، خصص حى غرب مدينة نصر رقم "واتس اب" للتواصل عليه والإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التى يتم رصدها داخل نطاق الحى.
 
وقال العميد أحمد محمد أنور، رئيس حى غرب مدينة نصر، أن الحى خصص رقم "01024539606" لخدمة الواتس اب، للتواصل مع المواطنين للإبلاغ عن المخالفات، بالإضافة إلى قنوات التواصل الآخرى سواء مكتب خدمة المواطنين بالمحافظة أو الحى أو الاتصال بتلفونات مكتب الحى، أو صفحة حى غرب القاهرة على مواقع التواصل الإجتماعى.
 
وأكد رئيس حى غرب مدينة النصر أن الحى يعمل على تسهيل التواصل مع المواطنين وتشجيعهم على الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات دون بذل مجهود كبير وكذلك توفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى تسهيل مهمة الحى بمواجهة المخالفات.
 
 

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