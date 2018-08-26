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حملات مرورية مكبرة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة

الأحد، 26 أغسطس 2018 08:45 ص
حملات مرورية مكبرة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة حملات مرورية- أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد
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عززت، اليوم الأحد الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها .
 
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
 
كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، والحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
 
 

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