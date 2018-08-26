حكومة بوروندى تعلن استعدادها للمشاركة فى جلسة المحادثات مع المعارضة

بوجومبورا أ ش أ

أعلن وزير الخارجية البوروندى ، السبت ، أن حكومة بلاده مستعدة للمشاركة فى الجلسة "النهائية" لمحادثات الأزمة مع المعارضة، والتى من المتوقع أن تُعقد فى أوغندا الشهر المقبل.

ونقلت شبكة "فرانس 24" عن وزير الخارجية البوروندى إيزيكيال نيبيجيرا قوله "إننا نستعد للمشاركة فى الجولة الخامسة من المحادثات"، مشيراً إلى أن "بوروندى تعتقد أن هذه الجولة ستكون الأخيرة".

وتأتى تصريحات وزير الخارجية البوروندى بعد أيام من انتقاد مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة للتقدم البطيء فى وتيرة المحادثات بين الحكومة البوروندية والمعارضة على الرغم من قرار الرئيس بيير نكورونزيزا بعدم الترشح للانتخابات مرة أخرى عام 2020.