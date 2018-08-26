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حكم بتغريم "الحديد والصلب" 54 مليون دولار لصالح بنك مصر

الأحد، 26 أغسطس 2018 12:35 م
حكم بتغريم "الحديد والصلب" 54 مليون دولار لصالح بنك مصر البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، فى بيان للبورصة اليوم الأحد، عن صدور حكم من محكمة الاستئناف الاقتصادية بإلزام الشركة بدفع مبلغ 54 مليون و282 ألف دولار لصالح بنك مصر، مضيفة أنه جارى اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على هذا الحكم، منوهة إلى أن الدعوى لها نصيب فى مخصص القضايا بميزانية الشركة عن العام المالى 2017/2018 بمبلغ 325 مليونا و486 ألف جنيه.
 
وكان بنك مصر، قد أقام دعوى قضائية رقم 295 لسنة 9 قضائية ضد شركة الحديد والصلب المصرية أمام محكمة الاستئناف الاقتصادية لإلزام شركة الحديد والصلب بدفع مبلغ 60 مليون و952 ألف دولار.
 
وفى سياق متصل قررت البورصة، إعادة التعامل على سهم شركة الحديد والصلب المصرية اعتباراً من الساعة 12:20 من جلسة تداول اليوم الأحد، بعدما أوقفت تداولها لحين الإعلان عن الدعوى.
 

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