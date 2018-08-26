حصاد الأخبار.. "التضامن": 21 مليار جنيه تكلفة "تكافل وكرامة" منذ إطلاقه وحتى الآن

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

مجرة درب التبانة

غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى

حجاج بيت الله الحرام

الدكتور محمد عبد المعطى وزير الرى

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم

طلبة الثانوية العامة

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

الدكتور هشام عرفات وزير النقل

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان

الحى اللاتينى بالعلمين الجديدة



الكعبة المشرفة

كوكب عطار

عماد أبو حسين نقيب الفلاحين

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة

راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك

سلحفاة بحرية

الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة



زراعة حديقة ميدان المطرية بالزهور