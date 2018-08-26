حصاد الأخبار.. "التضامن": 21 مليار جنيه تكلفة "تكافل وكرامة" منذ إطلاقه وحتى الآن

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.
الفضاء به 200 مليار نجم بينهم الشمس.. كيف يعمل الكون (فيديو)
مجرة درب التبانة
"التضامن": 21 مليار جنيه تكلفة "تكافل وكرامة" منذ إطلاقه وحتى الآن
غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على 78 ألفا و768 حاجا مصريا
حجاج بيت الله الحرام
5 محطات رى بـ 4 محافظات جاهرة للافتتاح الفترة المقبلة
الدكتور محمد عبد المعطى وزير الرى
شاهد فى دقيقة.. تفاصيل منظومة المناهج فى نظام التعليم الجديد
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
"التعليم" تعلن نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة الأربعاء
طلبة الثانوية العامة
الصحة تخصص خط ساخن برقم 105 للإبلاغ عن تعرض الحجاج العائدين للأوبئة
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
وزارة الهجرة تطلق برنامج زيارة الجالية المصرية بأوكرانيا لمصر
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
وزير النقل: لأول مرة يصل نسبة المكون المحلى لتصنيع القطارات إلى حوالى 30%
الدكتور هشام عرفات وزير النقل
الإسكان تحدد 30يوما لحاجزى وحدات العاصمة الإدارية لاستكمال سداد الـ10%
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان
صور.. الإسكان تسند أعمال تنفيذ حى لاتينى بالعلمين الجديدة لـ6شركات مقاولات
الحى اللاتينى بالعلمين الجديدة
بالفيديو .."اليوم السابع" داخل دار صناعة كسوة الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة
"عطارد" يقع فى أقصى استطالة له حول الشمس اليوم
كوكب عطار
نقابة الفلاحين تنتهى من تجهيز منافذ خاصة لبيع السلع الغذائية بـ5 محافظات
عماد أبو حسين نقيب الفلاحين
"الزراعة" توافق على تصدير أعلاف الأرانب إلى الإمارات
الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة
الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين راضى عبد المعطى رئيسا لـ"حماية المستهلك"
راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
مواطن ينقذ سلحفاة بحرية بإعادتها إلى بيئتها الطبيعية فى البحر المتوسط
سلحفاة بحرية
"الأوقاف" تعلن خطتها لمواجهة الزيادة السكانية بمحافظات الجمهورية
الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف
"كهرباء الإسكندرية" تؤكد عدم تلقيها شكوى واحدة حتى الآن من فواتير أغسطس
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
تقرير دولى: الزراعة تستهلك 70% من المياه فى العالم والتبخر يهدر جزءا منها
الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة
إعادة تطوير حديقة ميدان المطرية وزراعتها بالزهور
زراعة حديقة ميدان المطرية بالزهور
حى غرب مدينة نصر يخصص رقم "واتس آب" للإبلاغ عن المخالفات
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
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