حبس موظف متهم بحرق غرفة حاسب آلى بمستشفى منفلوط 4 أيام

أسيوط ـ محمود عجمي

أمرت نيابة منفلوط بحبس موظف متهم بحرق غرفة كمبيوتر المسئول المالى والإدارى بمستشفى منفلوط المركزى 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة منفلوط بشأن نشوب حريق بغرفة كمبيوتر المسئول المالى والإدارى بمستشفى منفلوط المركزى، والسيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية، دون حدوث ثمة إصابات أو وفيات؛ ما أسفر عن احتراق عدد (2) شاشة كمبيوتر وكيسة كمبيوتر، وبعض الدفاتر الورقية "جار تقدير قيمة التلفيات".

وبانتقال رئيس مباحث مركز منفلوط، إلى مكان الواقعة وبسؤال المدعو"إ. م. ع " المسئول المالى والإدارى بالمستشفى، ومقيم بندر منفلوط، قرر أنه حال تواجده بالمستشفى لزيارة أحد أقاربه وتردده على الغرفة الخاصة به فوجئ بنشوب الحريق بها ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالتسبب فى ذلك، تم إخطار المعمل الجنائى للانتقال واتخاذ اللازم .

وبناء على تقرير الأدلة الجنائية وما توصلت إليه من أن الحريق عمد، ونظراً لما شكلته الواقعة من خطورة إجرامية، تم على الفور تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، ووضع خطة بحث تضمنت إعادة مناقشة المبلغ عن ظروف الواقعة وملابساتها، وفحص خط سير هروب الجناة، وفحص محل الواقعة والكاميرات الموجودة، تجنيد المصادر السرية وتنشيطها، استخدام التقنيات الفنية الحديثة.

وتمكن فريق البحث من التوصل إلى أن مرتكب الواقعة هو المبلغ قاصداً تخلصه من بعض الأوراق بالغرفة بسبب وجود مخالفات مالية وإدارية تخصه، وتم ضبط المتهم وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة، كما تم التوصل لشاهد للواقعة وهى المدعوة "أ. و. ن " ممرضة بقسم الأطفال بالمستشفى، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.