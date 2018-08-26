حبس متهمين بخطف سائق "توك توك" وسرقته بالإكراه فى أبوتيج 4 أيام

أسيوط ـ محمود عجمى

قررت نيابة أبو تيج بأسيوط بحبس شخصين متهمين بخطف سائق "توك توك"، والتعدى عليه بسلاح أبيض والاستيلاء على التوك توك بطريق قرية دوينة - موشا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من مستشفى أبوتيج المركزى بوصول "م .م .ح" 21 سنة عامل ومقيم دوينة مركز أبوتيج مصاب "بجروح طعنية بالصدر والرقبة"، وتحويله لمستشفى أسيوط الجامعى، وما قرره أنه حال قيادته التوك توك خاصته استقل معه شخصان غير معلومان له نشبت بينهم مشادة كلامية قاما على إثرها بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته والاستيلاء على التوك توك بناحية قرية دوينة.

وتم على الفور تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، ووضع خطة بحث تضمنت إعادة مناقشة المبلغ عن ظروف الواقعة وملابساتها، وفحص خط سير هروب الجناة واستخدام التقنيات الفنية الحديثة، ومن خلال التطبيق لبنود خطة البحث تم التوصل إلى أن مرتكبى الواقعة كلا من " م .ع .ا " 20 سنة طالب ، و " أ .م .ع " 22 سنة عامل مقيمان دوينة.

وتمكن فريق البحث من ضبط المتهمان وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة، كما تم ضبط التوك توك بحوزة " ع .خ .م " 21 سنة، عاطل ومقيم بالزاوية، مركز أسيوط " حسن النية"، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهمين.