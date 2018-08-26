حبس حلاق وشقيقة تحرشا بطفلة جنسيا ثم قاما بقتلها بالدقهلية 4 أيام

أمر مدير نيابة مركز أجا بالدقهلية، بإشراف المستشار أيمن عبد الهادى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية، بحبس حلاق وشقيقه 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامهم بالتحرش جنسيا وقتل طفلة شقيقة زوجة المتهم الثانى ووضعها فى جوال وألقاه فى المياه خوفا من افتضاح أمرهم.

وأعلنت وزارة الداخلية عن تفاصيل القبض على المتهمين بقتل الطفلة حبيبة بالدقهلية، والتى تبلغ من العمر 5 سنوات والذى أبلغ والدها بواقعة غيابها بمركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية.

ورود البلاغ تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة اللواء محمد شرباش مدير المباحث وتوصلت جهوده إلى أن وراء اختفاء الطفلة كلًا من إبراهيم . د . إ 36 سنة حلاق والدسوقى . د . إ 27 سنة حلاق شقيق الأول وزوج شقيقة الطفلة المتغيبة ويقيمان بقرية ديرب بقطارس دائرة المركز.

و أكدت التحريات قيام الأول بالتعدى على الطفلة بتاريخ غيابها أثناء وجودها بمنزله منزل شقيقتها وخشية افتضاح أمره قام بإزهاق روحها وتولى شقيقه التخلص من الجثة بوضعها داخل جوال بلاستيكى وإلقائها بمياه إحدى الترع ببندر أجا.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا أمام اللواء محمد حجى مدير الأمن بارتكابهما الواقعة، وبإرشادهما تم انتشال الجثة، وباستدعاء والد المجنى عليها تعرف على الجثة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.