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حالة الطقس اليوم الأحد 26/8/2018 فى مصر والدول العربية

الأحد، 26 أغسطس 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأحد 26/8/2018 فى مصر والدول العربية حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأحد، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجة البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

 

 حالة الطقس اليوم فى مصر 

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بالقاهرة العظمى 34 والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22، ومطروح العظمى 30 والصغرى 24.

 

الطقس فى الأردن 

نهاراً:

تنخفض درجات الحرارة قليلاً وتكون دون مُعدلاتها المُعتادة فى مثل هذا الوقت من العام بقليل.

 

 

وتكون الأجواء صيفية مُعتدلة فى أغلب المناطق. وتكون حارة فى مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة.

 

 

وتكون الرياح شمالية غربية نشطة إلى معتدلة السرعة قد تكون مثيرة للغبار فى بعض المناطق من شرق البلاد.

 

فى خليج العقبة:

 

- الرياح: شمالية، مُعتدلة إلى نشطة السرعة.

 

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

 

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

 

ليلاً:

تسود أجواء لطيفة ورطبة فى عموم المناطق.

 

 

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 

 

الطقس فى فلسطين 

يطرأ إنخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وصيفياً معتدلاً فى المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً فى باقى المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

 


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