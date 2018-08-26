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حازم الببلاوى يكشف تفاصيل لقاء رئيس الوزراء: متفائل بالمستقبل لهذا السبب

الأحد، 26 أغسطس 2018 02:37 م
حازم الببلاوى يكشف تفاصيل لقاء رئيس الوزراء: متفائل بالمستقبل لهذا السبب حازم الببلاوى رئيس الوزراء الأسبق والمهندس مصطفى مدبولى
كتب محمد مجدى السيسى - تصوير سليمان العطيفى
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قال الدكتور حازم الببلاوى، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي ورئيس وزراء مصر الأسبق، إنه تحدث خلال لقائه بالمهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، عن أزمة التضخم السكانى، متابعاً : "هذة قضية خطيرة، وأى عمل جاد بشأنها لن يؤت بنتائج سريعة، لذا لابد أن نعمل عليه من الآن بجدية، والحلول معروفة لدى أصحاب الشأن، والهند والصين سبقونا بالحلول".

وأضاف "الببلاوى" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أنه متفائل بالمستقبل بعد لقائه بالمهندس مصطفى مدبولى، مشيراً إلى أنه إذا كان إمكانياتنا من الغاز حقيقية وبهذة الكثرة، فإنه عنصر من عناصر التفاؤل، مشددًا على مطلبه باستثمار تلك الإمكانيات بالشكل المطلوب،  كونها مصدر من مصادر النجاح، لافتاً إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء فى هذه النقطة أيضاً.

و أشار رئيس وزراء مصر الأسبق، إلى أن هناك إنجازات صعبة وجيدة حدثت، مشدداً: "لابد أن نعطى متخذى القرار حقهم، لأن اتخاذ القرار لم يكن سهلا على رجال المسئولية ولا على المواطنين، هما الإثنين قاموا بعمل مهم و ضرورى ومؤلم".

ووجه الدكتور حازم الببلاوى رسالة للمواطنين: "أقدم لكم واجب الشكر، قمتم بتضحية حقيقية، ومن ينكر هذا لا يعطى للشعب حقه، تحملتم تجربة قاسية، أنتم شعب مؤمن ببلده لا أقل، كتر ألف خيركم، اللى عملتوه دا لمصلحتكم ولمصلحة أولادكم وأحفادكم".

مقابلة الدكتور مصطفى مدبولى والدكتور حازم الببلاوي (1)
 

 

مقابلة الدكتور مصطفى مدبولى والدكتور حازم الببلاوي (2)
 

 

مقابلة الدكتور مصطفى مدبولى والدكتور حازم الببلاوي (3)
 

 


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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى عربى اصيل

مصررررررررررررررررررررررررررررر

الدكتور الببلاوى رجل محترم وتولى مسئوليه الوزاره فى مصر فى اصعب الاوقات ولم يتردد ولم يهرب وكان قدر المسئوليه التى القيت على عاتقه ويمكن الان الاستفاده منه لانه مصرى اصيل

عدد الردود 0

بواسطة:

.....

???

اهلا

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