حازم الببلاوى لـ"رئيس الوزراء": المهمة ليست سهلة.. وهناك إيجابيات

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء الأسبق، المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى، اليوم الأحد، بمقر مجلس الوزراء.

وفى بداية اللقاء، قدم الدكتور الببلاوى التهنئة لرئيس الوزراء على توليه المنصب، متمنياً له التوفيق، وقال الدكتور الببلاوى: "المهمة ليست سهلة، ولكن هناك إيجابيات كثيرة تحققت".

من جانبه، تقدم الدكتور مصطفى مدبولى بالشكر للدكتور الببلاوى، على تهنئته، مؤكداً أن كل من تقلد المسئولية فى ظل هذه التحديات بذل جهداً لمصلحة هذا الوطن، ولمصلحة أبنائه، وهذا هو هدف الجميع.