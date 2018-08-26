video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 26 أغسطس 2018 12:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

جيهان السادات تلقى كلمة فى الكونجرس الأمريكى ..تعرف على التفاصيل

الأحد، 26 أغسطس 2018 11:17 ص
جيهان السادات تلقى كلمة فى الكونجرس الأمريكى ..تعرف على التفاصيل جيهان السادات
كتب سمير حسنى
إضافة تعليق

أعربت جيهان السادات، أرملة الزعيم الراحل أنور السادات عن فخرها وسعادتها البالغة بتكريم الرئيس الراحل ومنحه ميدالية الكونجرس الذهبية، مؤكدة أن كل مصرى سعيد بحصول السادات على هذه الجائزة بعد 36 سنة من وفاته.

وقالت أرملة الرئيس الراحل أنور السادات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، والمذاع عبر قناة dmc، إن مجلس الشيوخ الأمريكى أقر منح الجائزة بإجماع الأصوات، كاشفة عن حضورها مع أسرتها حفل استلام الجائزة، وإلقائها كلمة داخل الكونجرس.

وحول موعد استلام الجائزة، قالت "جيهان السادات"، إنه لم يتحدد بعد، متابعة: "الجائزة تعنى الكثير، لأن العالم يقدر السلام، والسادات ضحى بحياته من أجل نشر السلام بالمنطقة".

وأقر مجلس النواب الأمريكى، الخميس الماضى، قانونا يقضى بتكريم الرئيس الراحل أنور السادات لدوره فى تحقيق السلام بالمنطقة، ومنحه ميدالية ذهبية، اعترافا بإنجازاته التاريخية فى إحلال السلام بالمنطقة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بعد فوز الرئيس الراحل محمد أنور السادات بها.. تعرف على ميدالية الكونجرس الذهبية.. أرفع تكريم بمجلس الشيوخ الأمريكى.. بطل الحرب والسلام أول عربى يحصل عليها وثانى أفريقى بعد مانديلا.. جورج واشنطن أول من فاز بها

جيهان السادات

انور السادات

الكونجرس الامريكى

ميدالية الكونجرس




لا تفوتك
الصحة تعلن زيادة الأطباء على الطائرات لإنهاء الإجراءات الوقائية للحجاج

الصحة تعلن زيادة الأطباء على الطائرات لإنهاء الإجراءات الوقائية للحجاج

تعرف على حى "جاردن سيتى الجديدة" بالعاصمة الإدارية × 5 معلومات و15 صورة

تعرف على حى "جاردن سيتى الجديدة" بالعاصمة الإدارية × 5 معلومات و15 صورة

مكاسب الكرة المصرية من السوبر الإماراتى.. بروفة لحضور الجمهور قبل العودة فى الدورى.. دعاية جيدة بـ"شهادة كرواتية ورومانية".. التأكيد على عمق العلاقات بين الشعبين.. وبريزنتيشن تحصد الإشادات بعد صافرة النهاية

مكاسب الكرة المصرية من السوبر الإماراتى.. بروفة لحضور الجمهور قبل العودة فى الدورى.. دعاية جيدة بـ"شهادة كرواتية ورومانية".. التأكيد على عمق العلاقات بين الشعبين.. وبريزنتيشن تحصد الإشادات بعد صافرة النهاية

تفاصيل واقعة قتل نقاش على يد عاطل بسبب التحرش.. الجانى حاول التعرض لزوجة المجنى عليه ثم طعنه بسلاح أبيض فى وجهه ورقبته.. والتحريات تثبت تعاطية المخدرات والنيابة تأمر بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات

تفاصيل واقعة قتل نقاش على يد عاطل بسبب التحرش.. الجانى حاول التعرض لزوجة المجنى عليه ثم طعنه بسلاح أبيض فى وجهه ورقبته.. والتحريات تثبت تعاطية المخدرات والنيابة تأمر بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات

تعرف على أسباب تغيير زريعة بحيرة قارون إلى الجمبرى

تعرف على أسباب تغيير زريعة بحيرة قارون إلى الجمبرى

التضامن: سيارات لنقل الحجاج المرضى من المستشفيات إلى المطار

التضامن: سيارات لنقل الحجاج المرضى من المستشفيات إلى المطار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة