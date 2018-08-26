جيهان السادات تلقى كلمة فى الكونجرس الأمريكى ..تعرف على التفاصيل

كتب سمير حسنى

أعربت جيهان السادات، أرملة الزعيم الراحل أنور السادات عن فخرها وسعادتها البالغة بتكريم الرئيس الراحل ومنحه ميدالية الكونجرس الذهبية، مؤكدة أن كل مصرى سعيد بحصول السادات على هذه الجائزة بعد 36 سنة من وفاته.

وقالت أرملة الرئيس الراحل أنور السادات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، والمذاع عبر قناة dmc، إن مجلس الشيوخ الأمريكى أقر منح الجائزة بإجماع الأصوات، كاشفة عن حضورها مع أسرتها حفل استلام الجائزة، وإلقائها كلمة داخل الكونجرس.

وحول موعد استلام الجائزة، قالت "جيهان السادات"، إنه لم يتحدد بعد، متابعة: "الجائزة تعنى الكثير، لأن العالم يقدر السلام، والسادات ضحى بحياته من أجل نشر السلام بالمنطقة".

وأقر مجلس النواب الأمريكى، الخميس الماضى، قانونا يقضى بتكريم الرئيس الراحل أنور السادات لدوره فى تحقيق السلام بالمنطقة، ومنحه ميدالية ذهبية، اعترافا بإنجازاته التاريخية فى إحلال السلام بالمنطقة.