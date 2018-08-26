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جيش الكاميرون يعلن مقتل اثنين من أفراد الدرك فى هجوم شمال غرب البلاد

الأحد، 26 أغسطس 2018 02:39 م
جيش الكاميرون يعلن مقتل اثنين من أفراد الدرك فى هجوم شمال غرب البلاد الكاميرون - أرشيفية
/أ ش أ/
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أعلن الكولونيل ديديير بادجيك، الناطق الرسمى باسم جيش الكاميرون، مقتل اثنين من رجال الدرك على الاقل، خلال هجوم على كتيبتهما شنه انفصاليين مسلحين مشتبه بهم فى بلدة بمنطقة الناطقة بالإنجليزية شمال غرب البلاد.

وذكر راديو "إفريقيا 1"، اليوم الأحد، أن متضامنين مع انفصاليين قد أعلنوا مقتل 9 من رجال الدرك فى هذا الهجوم الذى وقع فى بلدة "زوا" بالقرب من مدينة "ووم".. مضيفا أن الكولونيل بادجيك أكد نبأ هذا الهجوم فى حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وقال بادجيك أن هناك بالفعل هجوم نفذ ضد هذه الكتيبة والذى أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الدرك وهما يحملان سلاحهما على الرغم من العدد الكبير من المهاجمين.. مشيرا إلى أن قوات الجيش قامت بالرد على هذا الهجوم، ما أسفر عن حصر عدد المهاجمين وهم 21 فردا وضبط كمية من السلاح بحوزتهم.

يذكر أن منطقتى شمال غرب وجنوب غرب الناطقتين باللغة الإنجليزية من أصل 10 مناطق فى الكاميرون، تشهدان أزمة أمنية خطيرة منذ نهاية عام 2016 والتى تصاعدت إلى نزاع مسلح قبل عام تقريبا، كما أن المعارك بين الجنود والشرطة والانفصاليين أصبحت شبه يومية وراح ضحيتها 109 أفراد من قوات حفظ الأمن والشرطة، وفقا للحكومة الكاميرونية.

يشار إلى أن مئات المدنيين قد لقوا حتفهم فى هذا النزاع، وفقا لمنظمات غير حكومية، لكن عدد الضحايا المسلجين من الانفصاليين المسلحين لا يزال غير معلوم، كما أجبر الصراع أيضا نحو 200 ألف شخص على الفرار من منازلهم بينهم نحو 30 ألف شخص لجأوا إلى نيجيريا المجاورة

 

 


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