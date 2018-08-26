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جنايات الزقازيق تؤجل محاكمة مختلس أقماح بـ16 مليون جنيه لـ28 أكتوبر

الأحد، 26 أغسطس 2018 06:22 م
جنايات الزقازيق تؤجل محاكمة مختلس أقماح بـ16 مليون جنيه لـ28 أكتوبر هيئة المحكمة
الشرقية- فتحية الديب
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قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، منذ قليل، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني، ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، تأجيل محاكمة المتهم باختلاس أقماح بقيمة 16 مليون جنيه من شونة القمح بصان الحجر، لجلسة 28 أكتوبر المقبل للمرافعة، مع التحفظ على المتهم، الذى لم يحضر الجلسات وكان محاميه يحضر بتوكيل، وعندما حضر اليوم قررت المحكمة التحفظ عليه.

 

وكان مستشار محمد عبد العظيم، رئيس نيابة استئناف المنصورة للأموال العامة، وبإشراف المستشار وائل حمدى المحامى العام الأول لنيابة استئناف المنصورة للأموال العامة، أمر بحالة المتهم فى القضية رقم، 4063 لسنة 2016 جنايات صان الحجر، المقيدة رقم 671 لسنة 2016 كلى شمال المنصورة، والمقيدة رقم 192 لسنة 2016 أموال عامة المنصورة، "عطية أ ع ع" 37 سنة أمين شونة أولاد صقر، التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي، ومقيم أبو الشقوق كفر صقر، لأنه فى غضون الفترة من شهر يونيه لعام 2014، وحتى نهاية شهر أبريل لعام 2015 بدائرة مركز صان الحجر، بصفته موظف عموميا ومن الأمناء على الودائع موظف ببنك التنمية، أمين شونة المسلمية بصان الحجر، باختلاس كمية من الأقماح بلغت 500 طن، مملوكة لهيئة السلع التموينية، وتقدر قيمتها بـ16 مليون جنيه.


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