جامعة بنها تحصل على درع المهرجان الدولى للفلكلور بأوكرانيا

كتب - محمد حجازى

حصل منتخب فلكلور جامعه بنها على درع المهرجان الدولى للفلكلور الذى أقيم بأوكرانيا ، والذى اختتم فعالياته أمس السبت.

وقدم منتخب فلكلور جامعة بنها عروضه على المسرح الذى أقيم بميدان المركز الثقافى اكبر ميادين مدينة لوتسك الأوكرانية ، ومن أبرز العروض عرض التنورة الذى أعيد لثلاث مرات بناءا على رغبة الجماهير التى احتشدت فى الميدان لمشاهدة العروض ، صرح بذلك الدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية ورئيس وفد جامعة بنها فى المهرجان.

وأضاف أن المنتخب شارك فى الموكب الختامى للمهرجان ، والذى امتد لمسافة 2 كيلو متر فى الشارع الممتد من ميدان المركز الثقافى ، وحتى استاد لوتسك الرياضى.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها، أنه سيتم تكريم منتخب فلكلور جامعة بنها عقب عودته من أوكرانيا اعترافا بالجهد الذى بذله أفراد المنتخب وتقديرا للمظهر المشرف له وللعروض التى قدمها ونالت اعجاب جماهير المهرجان.

وقال الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة فى تصريحات صحفية له ، أن مثل هذه المهرجانات تقوم بتعريف مختلف الشعوب بتراثها وتعمل على التقارب بين الشعوب فكريا وثقافيا وتراثيا كما ان التبادل الطلابى من شانه الإنفتاح على ثقافات الأخرين والتعرف على قيم وعادات الشعوب.



حصول منتخب فلكلور جامعه بنها على درع المهرجان الدولى للفلكلور