video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 26 أغسطس 2018 04:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة بنها تحصل على درع المهرجان الدولى للفلكلور بأوكرانيا

الأحد، 26 أغسطس 2018 03:31 م
جامعة بنها تحصل على درع المهرجان الدولى للفلكلور بأوكرانيا حصول منتخب فلكلور جامعه بنها على درع المهرجان الدولى للفلكلور
كتب - محمد حجازى
إضافة تعليق
حصل منتخب فلكلور جامعه بنها على درع المهرجان الدولى للفلكلور الذى أقيم بأوكرانيا ، والذى اختتم فعالياته أمس السبت.
 
وقدم منتخب فلكلور جامعة بنها عروضه على المسرح الذى أقيم بميدان المركز الثقافى اكبر ميادين مدينة لوتسك الأوكرانية ، ومن أبرز العروض عرض التنورة الذى أعيد لثلاث مرات بناءا على رغبة الجماهير التى احتشدت فى الميدان لمشاهدة العروض ، صرح بذلك الدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية ورئيس وفد جامعة بنها فى المهرجان.
 
وأضاف أن المنتخب شارك فى الموكب الختامى للمهرجان ، والذى امتد لمسافة 2 كيلو متر فى الشارع الممتد من ميدان المركز الثقافى ، وحتى استاد لوتسك الرياضى.
 
ومن جانبه أكد الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها، أنه سيتم تكريم منتخب فلكلور جامعة بنها عقب عودته من أوكرانيا اعترافا بالجهد الذى بذله أفراد المنتخب وتقديرا للمظهر المشرف له وللعروض التى قدمها ونالت اعجاب جماهير المهرجان.
 
وقال الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة فى تصريحات صحفية له ، أن مثل هذه المهرجانات تقوم بتعريف مختلف الشعوب بتراثها وتعمل على التقارب بين الشعوب فكريا وثقافيا وتراثيا كما ان التبادل الطلابى من شانه الإنفتاح على ثقافات الأخرين والتعرف على قيم وعادات الشعوب.
 
حصول منتخب فلكلور جامعه بنها على درع المهرجان الدولى للفلكلور
حصول منتخب فلكلور جامعه بنها على درع المهرجان الدولى للفلكلور
 
الموكب الختامى للمهرجان (1)
الموكب الختامى للمهرجان 

الموكب الختامى للمهرجان (2)
الموكب الختامى للمهرجان

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. فريق فلكلور جامعة بنها ينشد "طلع البدر علينا" فى كنيسة بأوكرانيا

منتخب فلكلور جامعة بنها يمثل مصر فى مهرجان الفنون الشعبية بـأوكرانيا

جامعة بنها

اخبار مصر

اخبار المحافظات

منتخب فلكلور جامعة بنها

أوكرانيا

مهرجان

المهرجان الدولى للفلكلور




لا تفوتك
فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

فيديو.. ضيوف الرحمن يزحفون للمدينة المنورة.. أسر شهداء الجيش والشرطة يزرون قبر الرسول راجين من الله القصاص من قتلة أولادهم.. ارتفاع عدد الوفيات لـ48 حالة.. رئيس بعثة الحج: منظومة إقامة وتغذية جيدة لحجاجنا

فيديو.. ضيوف الرحمن يزحفون للمدينة المنورة.. أسر شهداء الجيش والشرطة يزرون قبر الرسول راجين من الله القصاص من قتلة أولادهم.. ارتفاع عدد الوفيات لـ48 حالة.. رئيس بعثة الحج: منظومة إقامة وتغذية جيدة لحجاجنا

صور.. بعثة كمبالا تصل القاهرة للقاء الأهلي بدورى الأبطال

صور.. بعثة كمبالا تصل القاهرة للقاء الأهلي بدورى الأبطال

لو غرفة المعيشة صغيرة ماتقلقيش.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تزودى مساحتها

لو غرفة المعيشة صغيرة ماتقلقيش.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تزودى مساحتها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة