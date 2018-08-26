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تنفيذ 874 حكما وضبط 99 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الأحد، 26 أغسطس 2018 11:06 م
تنفيذ 874 حكما وضبط 99 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية أرشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من  تنفيذ 874 حكمًا متنوعًا منها 688 حكمًا جزئيا و143 حكم غرامات و19 حكم مستأنف، 22 حكم مخالفات وهاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 10600 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 99 متهمًا هاربا محكومًا عليه.

 تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

 

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