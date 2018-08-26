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الأحد، 26 أغسطس 2018 02:13 م
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تنفيذ 1030 حكما في حملة مكبرة بالفيوم

الأحد، 26 أغسطس 2018 12:40 م
تنفيذ 1030 حكما في حملة مكبرة بالفيوم حمله امنيه-ارشيفية
الفيوم - رباب الجالي
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تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط 4 قضايا سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، و948 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ  1030 حكما في مجال تنفيذ الأحكام، في حملة أمنية مكبرة، بمراكز المحافظة
 
كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، من ضبط 119 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، وقضية اتجار بالمخدرات، و5 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا جنائية، وقضيتي مقهى بدون ترخيص في مجال قضايا المصنفات الفنية، و17 قضية متنوعة، وحكم جناية، وحكمين حبس وحكم غرامة في مجال قضايا الأحداث.
 
كما تمكنت الحملة، من ضبط 115 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 320 قرارا وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.
 

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