تفاصيل خطة وزارة "الصحة" لاستقبال الحجاج ومنع تسرب الأوبئة

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان الطوارئ بإدارات الحجر الصحى فى 7 مطارات و3 موانئ بحرية لاستقبال الحجاج العائدين إلى البلاد بعد أداء المناسك للحيلولة دون تسرب الأمراض الوبائية والمعدية للبلاد بواسطة الحجاج خاصة مع اختلاطهم بالجنسيات المختلفة التى ربما أن يكونوا حاملين لفيروسات أو أمراض وبائية.

ووفقا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان نشرت وزارة الصحة عيادة طبية بالمطارات والموانئ، بالإضافة إلى فرق طبية وتمريضية مجهزة بالمستلزمات الطبية والكواشف لمناظرة جميع الحجاج العائدين للاطمئنان على حالاتهم الصحية حتى وصولهم البلاد، كما تم توفير كافة الأدوية الخاصة بعلاج أى حالات مرضية بالمجان.

وأكد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدكتورة هالة زايد وزير الصحة وجهت بتغطية 50% من رحلات الطيران العائدة من السعودية والخاصة بالحجاج بالأطباء لمناظرة الحجاج وعمل المسح الصحى اللازم للكشف عن الإصابة بأى أمراض وبائية أو معدية وتابع لأول مرة تغطى الرحلات بهذة النسبة ففى الفترات السابقة كانت تغطى 15% فقط وباقى الرحلات من خلال فنيين وتمريض مدرب لاكتشاف الأمراض المعدية.

وقال عيد، إن الحجر الصحى بمطارات القاهرة وبرج العرب وأسيوط وسوهاج استقبلت حتى الآن ما يقرب من 12 ألف حاج وقامت بمناظراتهم وتقديم الكشف الطبى اللازم لهم لتأمينهم من الإصابة بأى وباء، متابعًا: "بداية من يوم الاثنين المقبل سيتم استقبال حجاج الوفود الرسمية وجارى رفع حالة الاستعداد فى جميع إدارات الحجر الصحى لمنع التكدس بالمطارات".

وأوضح رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، أنه سيتم تخصيص طبيبين للطائرات الكبيرة وطبيب للطائرات الصغيرة الذى يرافقه معاون على أن يقوم الطبيب بتوزيع بروشورات توعية للحجاج بخطورة الأمراض التى تظهر عليهم وكيفية التصرف السليم حال ظهور أى أعراض وبائية، بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبى على الحجاج وتسليمهم كارت تردد ومتابعة طبية بالمجان حال اصابتهم بأى أعراض لمدة 15 يوما فى أى مستشفى بالمحافظة التابع لها.

وأشار الدكتور علاء عيد، إلى أن الكروت الصحية الخاصة بمتابعة الحجاج تتضمن جميع بيانات الحاج بداية من الاسم والرقم القومى ورقم التليفون والعنوان والبعثة الذى كان تابع لها حتى يسهل الوصول إلى أى مصاب بشكل سريع وتوفير الرعاية الطبية له فور ظهور أى أعراض عليه.

وكشف رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، عن أن الحجر الصحى لم يستقبل أى جثث للحجاج المتوفين بالخارج حتى الآن، مضيفا أن إجراءات الحج الصحى مستمرة فى كافة المطارات والموانئ حتى انتهاء موسم الحج، موضحًا أن عيادات الحجر الصحى يتواجد بها فرق طبية على مدار 24 ساعة لاستقبال الحجاج، لافتا إلى أن الدكتور أحمد الأنصارى رئيس هيئة الإسعاف يوفر سيارات إسعاف فى جميع المطارات والموانئ لرعاية ونقل أى من الحالات التى تحتاج إلى رعاية طبية خاصة أو حتى النقل إلى المستشفيات.

ووجه عيد نصائحه للحجاج، أنه يجب على أى حاج عند الشعور بأعراض أمراض وبائية أو غير معتاد عليها عليه التوجه إلى أقرب مستشفى حميات أو الاتصال بالخط الساخن 105 الخاص بمتابعة الأمراض الوبائية، مشيرا إلى توفر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمطارات والموانئ.