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تعرف على رسالة سفير بريطانيا بالقاهرة لمحمد صلاح بعد مباراة برايتون

الأحد، 26 أغسطس 2018 10:09 ص
تعرف على رسالة سفير بريطانيا بالقاهرة لمحمد صلاح بعد مباراة برايتون محمد صلاح
كتب محمد رضا
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احتفى جون كاسن، السفير البريطانى بالقاهرة، بتألق محمد صلاح فى مباراة نادى ليفربول أمام برايتون، التى أقيمت مساء أمس بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج.

تغريدة السفير البريطانى بالقاهرة
تغريدة السفير البريطانى بالقاهرة

 

وعلق السفير البريطانى بالقاهرة، باللغة العربية، على صور للنجم المصرى محمد صلاح من مباراته الأخيرة، "جدع يا ابو مكة!".

محمد صلاح
محمد صلاح

وكان موقع "هوسكورد" العالمى المتخصص فى إحصائيات كرة القدم، قد اختار النجم المصرى محمد صلاح أفضل لاعب فى نادى ليفربول بمباراة برايتون التى أقيمت مساء أمس بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وحصل محمد صلاح على 8.1 – 10 فى التقييم الذى أعده الموقع عن مستويات لاعبى ليفربول فى مباراة برايتون وهو التقييم الذى لم يحصل عليه لاعب آخر فى "الريدز"، كما تصدر محمد صلاح قائمة أكثر اللاعبين تسديداً على مرمى الخصم فى مباراة ليفربول وبرايتون برصيد 6 تسديدات، متفوقاً على زميله روبيرتو فيرمينو صاحب التسديدات الخمسة، وكان محمد صلاح قد سجل هدف ليفربول الوحيد فى شباك برايتون بالمباراة التى انتهت بفوز "الريدز" بهدف دون مقابل.

صورة محمد صلاح على أعلام ليفربول
صورة محمد صلاح على أعلام ليفربول

 

محمد صلاح يتألق فى صفوف ليفربول
محمد صلاح يتألق فى صفوف ليفربول

 

محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى
محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

Ahmad

منافق ووافاق

سفير يعنى سياسي يدور على دور بلدة فى إيواء الإرهابيين وفى دعم الاخوان وفى الغطرسة على الجراءم العنصرية ضد المصريين وضد المسلمين، احنا مش بيتضحك علينا بشغل حلق حوش ويدخل عربية فول فى السفارة وينزل يأكل فى الشارع ، ده راجل محترف فى الضحك على البسطاء وللاسف فيه ناس بتصدقخ

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