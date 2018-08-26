تعرف على رسالة سفير بريطانيا بالقاهرة لمحمد صلاح بعد مباراة برايتون

كتب محمد رضا

احتفى جون كاسن، السفير البريطانى بالقاهرة، بتألق محمد صلاح فى مباراة نادى ليفربول أمام برايتون، التى أقيمت مساء أمس بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج.



تغريدة السفير البريطانى بالقاهرة

وعلق السفير البريطانى بالقاهرة، باللغة العربية، على صور للنجم المصرى محمد صلاح من مباراته الأخيرة، "جدع يا ابو مكة!".



محمد صلاح

وكان موقع "هوسكورد" العالمى المتخصص فى إحصائيات كرة القدم، قد اختار النجم المصرى محمد صلاح أفضل لاعب فى نادى ليفربول بمباراة برايتون التى أقيمت مساء أمس بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وحصل محمد صلاح على 8.1 – 10 فى التقييم الذى أعده الموقع عن مستويات لاعبى ليفربول فى مباراة برايتون وهو التقييم الذى لم يحصل عليه لاعب آخر فى "الريدز"، كما تصدر محمد صلاح قائمة أكثر اللاعبين تسديداً على مرمى الخصم فى مباراة ليفربول وبرايتون برصيد 6 تسديدات، متفوقاً على زميله روبيرتو فيرمينو صاحب التسديدات الخمسة، وكان محمد صلاح قد سجل هدف ليفربول الوحيد فى شباك برايتون بالمباراة التى انتهت بفوز "الريدز" بهدف دون مقابل.



صورة محمد صلاح على أعلام ليفربول



محمد صلاح يتألق فى صفوف ليفربول