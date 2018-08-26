تعرف على خريطة موسم زراعة القمح فى دول العالم

كتب محمود الضبع

تختلف الخريطة الموسمية لزراعة القمح بين دول العالم طبقاً للظروف المناخية والتى باتت تتحكم فى مصير المحصول والكميات المنتجة منه وبالتالى تحديد السعر .

وترصد " اليوم السابع " من خلال هذا التقرير الخريطة الكاملة لزراعة وحصاد محصول القمح بين أشهر السنة فى جميع دول العالم والتى تتربع الولايات المتحدة الامريكية ورورسيا على قائمة الدول التى تزرع القمح على مدار سبعة أشهر فى السنة لصنفين من القمح الشتوى والربيعى.

فالقمح الشتوى بالولايات المتحدة يتم زراعته خلال شهرى أكتوبر وسبتمبر ويتم الحصاد خلال شهرى يونيو ويوليو أما القمح الربيعى فيتم زراعته خلال شهر إبريل ومايو ويتم حصاده خلال شهرى أغسطس وسبتمبر اما كندا فيتم زراعة القمح خلال شهرى إبريل ومايو ويتم الحصاد خلال أشهر أغسطس وسبتمبر واكتوبر وبالنسبة لفرنسا فيتم زراعة القمح فى شهرى أكتوبر ونوفمبر ويتم حصاده فى شهرى يوليو واغسطس

وفى المانيا فيتم زراعة القمح خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر ويتم حصاده خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر و تتطابق إنجلترا فى موسم زراعتها للقمح مع المانيا فى حين أن اوكرانيا تقوم بزراعته خلال شهرى أغسطس وسبتمبر ويتم حصاده خلال شهرى يونيو ويوليو.

أما تركيا يتم زراعته خلال أشهر سبتبمر واكتوبر ونوفمبر ويتم الحصاد خلال أشهر يونيو ويوليو و أغسطس اما مصر فيتم زراعته خلال شهرى أكتوبر و سبتمبر ويتم حصاده خلال شهرى إبريل ومايو و فى كاسخستان يتم زراعته خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر و يتم حصاده خلال شهرى يوليو واغسطس و فى روسيا يتم زراعة القمح الشتو خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر و يتم حصاده خلال يوليو وأغسطس و القمح الربيعى يتم زراعته فى روسيا خلال شهرى ابريل ومايو ويتم حصاده خلال شهرى سبتبر وأكتوبر

و فى استراليا يتم زراعة القمح خلال أشهر مايو يونيو ويوليو ويتم حصاده خلال أشهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر و فى البرازيل يتم زراعته خلال أشهر ابريل ومايو ويونيو ويتم حصاده خلال اشهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر و وفى الارجنتين يتم زراعة القمح خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو ويتم حصاده خلال شهرى نوفمبر وديسمبر.