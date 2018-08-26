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تعرف على إجراءات "الزراعة" لزيادة إنتاج قصب السكر × 9 معلومات

الأحد، 26 أغسطس 2018 05:00 ص
تعرف على إجراءات "الزراعة" لزيادة إنتاج قصب السكر × 9 معلومات قصب السكر
كتب عز النوبى
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ينشر "اليوم السابع "، الإجراءات التى اتخذها مركز البحوث الزراعية  بوزارة الزراعة،  حول زيادة الإنتاج من قصب السكر، وهى كالأتى:

1 - نشر أصناف عالية الإنتاجية والجودة ومبكرة النضج وبديلا لصنف س "9".

2 - نشر صنف جيزة "3 " " لإعطاء إنتاجية كبيرة وتوفير المياه بنسبة 20% .

3 - برامج توعوية لتشجيع المزارعين الملتزمين بالأصناف الجديدة.

4 -دعم المزارعين الملتزمين بالأصناف الجديدة  بـ5 آلاف جنيه  عن كل فدان فى شكل خدمات سواء حرث ومكافحة الأفات.

5 -إنشاء صندوق لدعم مزارعى القصب على أن تتحمل وزارة الزراعة 50%  وشركة السكر للصناعات التكاملية 50%.

6 -صرف تقاوى صنف جيزة "3" بالتقسيط لمدى 5 سنوات، بهدف تشجيعهم  على  استبعاد الأصناف منخفضة الانتاجية، وزراعة الأصناف الجديدة.

7 - تحديد مدة بقاء محصول القصب فى الأرض من خلال الغرس الرئيسى بأربعة خلفات تالية للقصب على الأكثر لرفع الإنتاجية من السكر فى السوق المحلى.

8 -فى حال ترك خلفات أكثر من المحددة سيتم إزالتها وعلى نفقة المخالفين ويعاد زراعته من جديد.

9 -صرف مستلزمات الإنتاج للمخالفين  لهم نقدا وبأسعار تكلفتها الحقيقية دون أى دعم من الدولة.


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وزارة الزراعة

قصب السكر

البحوث الزراعية

المحاصيل السكرية




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