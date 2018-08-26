تراجع صادرات الأردن إلى قطر لعام 2018 بسبب "المقاطعة العربية"

كتب مصطفى عنبر

تراجعت صادرات الأردن إلى قطر منذ بداية 2018 وحتى نهاية شهر مايو الماضى إلى 39.9 مليون دينار، مقابل 56.5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام 2017.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية فى تقريرها الشهرى حول التجارة الخارجية، إن الأردن كان يصدر إلى قطر قبيل "المقاطعة العربية" للدوحة لدعمها الإرهاب، كميات بين 400 إلى 500 طن من الخضار والفواكه يوميا، إلا أنها انخفضت إلى ما يقارب 150 طنا فقط.

وزاد الناتج المحلى الإجمالى للأردن 1.9% فى الربع الأول من العام الحالى بارتفاع طفيف عن الربع الذى سبقه، إذ كان يبلغ 1.8% وفق بيانات دائرة الإحصاءات.

وأدت مقاطعة قطر إلى خروج استثمارات فى القطاعات الاقتصادية كافة، وتراجع قطاعات أخرى كالسياحة والعقار والنقل البحرى، وتخارج ودائع مواطنين وأجانب، وسط تخوفات من طول أمد المقاطعة.

وفى المقابل، كثفت حكومة قطر وصندوقها السيادى ومؤسساتها العامة، ضخ الودائع داخل البنوك العاملة فى البلاد، لامتصاص صدمة نزوح ودائع القطاع الخاص.