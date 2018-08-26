video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 26 أغسطس 2018 02:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تراجع صادرات الأردن إلى قطر لعام 2018 بسبب "المقاطعة العربية"

الأحد، 26 أغسطس 2018 01:18 م
تراجع صادرات الأردن إلى قطر لعام 2018 بسبب "المقاطعة العربية" تميم بن حمد والإرهاب
كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق

تراجعت صادرات الأردن إلى قطر منذ بداية 2018 وحتى نهاية شهر مايو الماضى إلى 39.9 مليون دينار، مقابل 56.5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام 2017.

 

وقالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية فى تقريرها الشهرى حول التجارة الخارجية، إن الأردن كان يصدر إلى قطر قبيل "المقاطعة العربية" للدوحة لدعمها الإرهاب، كميات بين 400 إلى 500 طن من الخضار والفواكه يوميا، إلا أنها انخفضت إلى ما يقارب 150 طنا فقط.

 

وزاد الناتج المحلى الإجمالى للأردن 1.9% فى الربع الأول من العام الحالى بارتفاع طفيف عن الربع الذى سبقه، إذ كان يبلغ 1.8% وفق بيانات دائرة الإحصاءات.

 

وأدت مقاطعة قطر إلى خروج استثمارات فى القطاعات الاقتصادية كافة، وتراجع قطاعات أخرى كالسياحة والعقار والنقل البحرى، وتخارج ودائع مواطنين وأجانب، وسط تخوفات من طول أمد المقاطعة.

 

وفى المقابل، كثفت حكومة قطر وصندوقها السيادى ومؤسساتها العامة، ضخ الودائع داخل البنوك العاملة فى البلاد، لامتصاص صدمة نزوح ودائع القطاع الخاص.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قطر تكتوى بنيران العزلة العربية .. تميم يطلب من إيران تنشيط خطوط الملاحة البحرية وتعزيز التعاون.. وطهران تستغل الحمدين لإنقاذ اقتصادها المتدهور وتخطط لزيادة صادراتها للدوحة

بسبب عزلتها.. قطر تطلب من إيران تنشيط خطوط الملاحة البحرية بينهما

بن لادن مماتش.. فيديو جراف يكشف علاقة زعيم "القاعدة" بالإخوان وفضح نظام قطر

ضاحى خلفان عن ممارسات قطر ضد السعودية: "فضيحة و انهيار أخلاقى"

مرشح لرئاسة ليبيا : قطر وتركيا وإيران يهددون أمن بلادنا

قطر

الاردن

المقاطعة العربية

الارهاب




لا تفوتك
صور.. الإسكان تسند أعمال تنفيذ حى لاتينى بالعلمين الجديدة لـ6شركات مقاولات

صور.. الإسكان تسند أعمال تنفيذ حى لاتينى بالعلمين الجديدة لـ6شركات مقاولات

صور.. طاقم طائرة الرئيس الفيتنامى فى جولة سياحية داخل معابد الأقصر

صور.. طاقم طائرة الرئيس الفيتنامى فى جولة سياحية داخل معابد الأقصر

فيديو.. ضيوف الرحمن يزحفون للمدينة المنورة.. أسر شهداء الجيش والشرطة يزرون قبر الرسول راجين من الله القصاص من قتلة أولادهم.. ارتفاع عدد الوفيات لـ48 حالة.. رئيس بعثة الحج: منظومة إقامة وتغذية جيدة لحجاجنا

فيديو.. ضيوف الرحمن يزحفون للمدينة المنورة.. أسر شهداء الجيش والشرطة يزرون قبر الرسول راجين من الله القصاص من قتلة أولادهم.. ارتفاع عدد الوفيات لـ48 حالة.. رئيس بعثة الحج: منظومة إقامة وتغذية جيدة لحجاجنا

4 لاعبين على أعتاب الرحيل عن القطبين فى الشتاء.. الماديات تضع مؤمن زكريا على بساط الخلع من القلعة الحمراء.. الزمالك يدرس تسويق مدبولي بسبب 500 ألف جنيه.. والشيخ ما بين فرصة كارتيرون و الذهاب بعيدا عن الجزيرة

4 لاعبين على أعتاب الرحيل عن القطبين فى الشتاء.. الماديات تضع مؤمن زكريا على بساط الخلع من القلعة الحمراء.. الزمالك يدرس تسويق مدبولي بسبب 500 ألف جنيه.. والشيخ ما بين فرصة كارتيرون و الذهاب بعيدا عن الجزيرة

صور.. بعثة كمبالا تصل القاهرة للقاء الأهلي بدورى الأبطال

صور.. بعثة كمبالا تصل القاهرة للقاء الأهلي بدورى الأبطال

لو غرفة المعيشة صغيرة ماتقلقيش.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تزودى مساحتها

لو غرفة المعيشة صغيرة ماتقلقيش.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تزودى مساحتها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة