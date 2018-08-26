تراجع تعداد مواليد المصريين 1.6% عام 2017 و1.6% انخفاض فى عدد الوفيات

كتبت: هبة حسام

انخفض عدد المواليد خلال عام بنسبة 1.6% فى عام 2017 مسجلا 2557440، مقابل 2600173 عام 2016، حسب بيان صادر اليوم الأحد عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن أهم نتائج النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات لعام 2017.

وبلغ معدل المواليد أحياء 26.8 في الألف عام 2017 مقابل 28.6 في الألف عام 2016.

وسجلت نسبة النوع عند الميلاد 105 ذكر لكل 100 أنثي عام 2017 وهي نفس نسبة النوع عند الميلاد عام 2016، كما بلغ عدد المواليد الذكـور 1309488 عــام 2017 مقـابل 1329425 عام 2016 بانخفـاض قدره 1.5٪.

وبلغ عـدد المواليد الإناث 1247952 مولــودا عام 2017 مقابــل 1270748 مولودا عــام 2016 بانخفـاض قدره 1.8٪.

وارتفعت نسبة مواليد الحضر من إجمالى عدد المواليد عام 2017 مسجلة 1292661 بنسبة 50.5% من إجمالي عدد المواليد، مقابل 1241469 عام 2016 بنسبة 47.7 % من إجمالي عدد المواليد.

وفى المقابل انخفض عدد مواليد الريف من إجمالى المواليد عام 2017 مسجلا 1264779 بنسبة 49.5%، مقابل 1358704 عام 2016 بنسبة 52.3% من إجمالي عدد المواليد.

جاءت محافظة القـــاهرة في المرتبة الأولي من حيث عدد المواليد، وقد بلـــغ العدد بها 239112 عام 2017 مقابل 241248 عام 2016 بانخفاض قدره 0.9٪.

احتلت محافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة حيث بلغ عدد المـــواليد بها 3140 عام 2017 مقابل 3372 عام 2016 بانخفاض قدره 6.9٪.

وسجلت محافظــة مطــروح أعلى معــدل للموالـيد الخــام عـام 2017 حيث بلـــغ 55.1 لكل ألف مقــابل 48.6 لكل ألف عام 2016، فى حين سجلت محافظــة بورسعيد أقــل معــدل للموالــيد الخـــام حيث بلغ 19.1 لكل ألف عــام 2017 مقــابل 22.4 لكل ألف عام 2016 .

وبلغ عدد الوفيات 547208 عام 2017 مقابل 556148 متـــوفيا عام 2016، بانخفاض قدره 1.6٪، كمــا بلغ معدل الوفيات الخام 5.7 فى الألف عام 2017، مقـــابل 6.1 فى الألـــف عام 2016.

وبلغ عدد وفيات الذكور 300898 عام 2017، مقابل 307024 عام 2016 بانخفاض قدره 2٪، فى حين بلغ عــدد وفيات الإناث 246310 عام 2017، مقابل 249124 عام 2016 بانخفاض قدره 1.1٪. وبلغت نسبة وفيات الذكور 55% من إجمالي عدد الوفيات لعام 2017.

وسجل عدد وفيات الحضر 319978 بنسبة 58.5% من إجمالى عــدد الوفيات عام 2017، مقابل 319409 بنسبة 57.4% من إجمالى عدد الوفيات عام 2016، و بلغ معدل الوفيات للحضر 7.9 فى الألـف عام 2017، مقابل 8.2 لكل ألف عام 2016 .

وبلغ عدد وفيات الريف 227230 بنسبة 41.5 % من إجمالى عدد الوفيات عام 2017، مقابل 236739 بنسبة 42.6% من إجمالى عدد الوفيات عام 2016، وبلغ معدل الوفيات للريف 4.1 لكل ألف عام 2016 مقابل 4.5 لكل ألف عام 2016.

وجاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى من حيث عـدد الوفيات، وقد بلغ عدد الوفيات بها 85708 حالـة وفـاة عام 2017، مقابل 85681 حالة وفاة عام 2016 بارتفاع قدره 0.03٪، كما سجلت محافظة القاهرة أكبر معدل للوفيات الخام حيث بلغ 9.0 لكل ألف عام 2017 وهو نفس المعدل في عام 2016.

وجاءت محافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة من حيث عدد حالات الوفيات العامة فقد بلغت 651 حالة وفاة عام 2017 مقابل 634 حالة وفاة عام 2016 بانخفاض قدره 2.7 %.

وسجلت محافظة الفيوم أقل معـدل وفيات حيث بلغ 4.2 لكل ألف عام 2017 مقابل 4.6 لكل ألف عام 2016.

وبلغ عدد حالات وفيات الأطفال الرضع ( أقل من سنة ) 38685 عام 2017، مقابل 39301ً عام 2016 بانخفاض قدره 1.6%، وقد بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع 15.1 لكل ألف عام 2017 وهو نفس المعدل في عام 2016.

وبلغ عدد حالات وفيات الأطفال دون الخامس 49869 عام 2017 مقابل 50948 عام 2016 بانخفاض قدره 2.1 %، وقد انخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من 19.6 لكل ألف عام 2016 إلى 19.5 لكل ألف عام 2016.

وانخفض حجم الزيادة الطبيعية للسكان من (2.044) مليون نسمة عام 2016 إلى (2.010) مليون نسمة عام 2017 بانخفاض قدره 34 ألف نسمة.

وانخفض معدل الزيادة الطبيعية لسكان مصـر مـن (22.5 لكل ألف) خلال عام 2016 إلى (21.1 في الألف) خلال عام 2017 بانخفاض قدره 1.4 لكل ألف.