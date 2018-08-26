تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بختام التعاملات بضغوط هبوط الأسهم القيادية

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى طفيف للمؤشرات، باستثناء المؤشر الرئيسى، الذى تراجع مدفوعاً بهبوط عدد من الأسهم القيادية، من بينها البنك التجارى الدولى والحديد والصلب والشرقية للدخان وحديد عز، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 45 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 856.447 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 211 مليون ورقة مالية بقيمة 449 مليون جنيه عبر تنفيذ 11.7 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 81.37% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 12.66%، والعرب على 5.97% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.66% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.33%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 2.5 مليون جنيه، 17.2 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 14.7 مليون جنيه، 22 ألف جنيه، 7.4 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 15239 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 2519 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 14980 نقطة.

وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.18% عند مستوى 739 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1899 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 462 نقطة.

وارتفعت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 45 شركة، ولم تتغير مستويات 55 شركة.