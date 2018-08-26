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تداول 8 سفن بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

الأحد، 26 أغسطس 2018 01:57 م
تداول 8 سفن بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إجمالى عدد دخول سفن الحاويات والبضائع بموانئ بورسعيد اليوم الأحد 8 سفن.

 

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.

 

أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول سفينة وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 5 سفن، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين.

 

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

 


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