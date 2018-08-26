تداول 8 سفن بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إجمالى عدد دخول سفن الحاويات والبضائع بموانئ بورسعيد اليوم الأحد 8 سفن.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول سفينة وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 5 سفن، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.